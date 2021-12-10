台灣四面環海，海產種類豐富，其中蝦子更是各家餐廳必備的熱門佳餚，不過日前卻有網友透露，外出用餐時，驚見盤內的蝦頭顏色幾乎全變黑，讓他擔心不新鮮，猶豫是否吃下肚。對此，就有內行人解答蝦頭變黑的原因，直言「這是正常的！」

原PO日前在臉書社團《爆系知識家》PO文透露，店家端上的一道蝦子料理，幾乎每隻蝦頭都出現黑色色斑，聞起來味道也很腥，好奇蝦頭發黑是不是代表不新鮮，「這蝦還能吃嗎？我該吃嗎？」

貼文一出隨即掀起熱議，更有內行網友跳出解答，「可以，自然現象」、「黑不會是問題，但臭就可能有了」、「蝦頭變黑不代表不新鮮啊，一開始下鍋煮的溫度不夠高，蝦頭就有機會變黑，蝦肉是Q彈的、沒有腥臭味的都是新鮮的蝦子。會變黑的蝦子反而比較好，代表沒有添加東西去防止黑變」。

根據《行政院農業委員會》網站指出，蝦子變黑是由於體內酵素作用形成黑色素，跟鮮度沒有直接關係。蝦子的頭部、外殼、腳、液汁和血液中，存在著活性很強的酪氨酸酵素，可將酪氨酸分解，再經非酵素性的氧化和重合而形成黑色色素，使其變黑。

至於該如何判斷蝦子是否新鮮，可從蝦子外表判斷有無鮮明的光澤和腐敗異味；且煮熟後呈鮮紅色，肉質緊密，味道甘美，用手將蝦子從頭部和背部銜接處折斷，立刻用鼻子聞，如無異臭味，就表示很新鮮。