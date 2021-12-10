唐振剛主持的八大《世界第一等》搶先直擊「海蟾蜍」入侵中台灣社區危急景況，他跟隨達人為當地居民「除害」捕捉海蟾蜍，短短20分鐘就捕獲數10隻，更在香蕉園發現群聚的海蟾蜍，看得唐振剛直呼「不可思議」！唐振剛感慨說道：「海蟾蜍在台灣沒有天敵的關係，捕獲的路上我們連一隻小昆蟲都沒看見，唯一看見兩隻台灣種蟾蜍，也是我第一次看到台灣蟾蜍覺得很感動！」

海蟾蜍堪稱生態殺手，本身能噴出擁有與海洛因、大麻同等級的劇毒，在台灣幾乎沒有天敵。為了讓觀眾能進一步認識海蟾蜍，唐振剛敬業拿著海蟾蜍介紹，這舉動讓陪同的達人忍不住開玩笑說：「我覺得我們兩個好像感情不好？不然你怎麼會把噴出毒液的地方一直對著我？」嚇得唐振剛趕緊變換手勢方向。

拍攝過程中，民眾表示：「我知道蟾蜍有毒，但不知道牠這麼毒，有一次鄰居的狗把牠叼回去，隔一會狗就在地上口吐白沫，不到半小時就死了！」此話一出，也讓唐振剛倍感憂心說：「真的很難想像小朋友在不知情的情況下摸了後，又沒洗手吃東西的狀況下，會發生什麼事！」唐振剛希望藉此呼籲民眾如果發現有海蟾蜍蹤跡，應立刻通報地方政府。《世界第一等》每周六晚8點在八大綜合台播出。