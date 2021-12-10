台北市進出口商業同業公會今(10日)舉辦「年度冬令慈善捐贈活動」，開元食品特別贊助愛心物資給社福團體，包括老人、孩童、身心障礙等機構及收容單位，回饋社會，讓這個冬天充滿溫暖。

開元食品每年與進出口公會企業團體共同圓滿今年度冬令慈善公益活動。(主辦單位提供)

活動捐贈募集現金及物資總捐贈金額超過600萬元，實踐企業服務社會的積極理念。(主辦單位提供)

此活動已邁入第53年，開元食品每年皆與眾多知名企業一同參與食品、生活物品及現金捐贈，由台北市進出口商業同業公會分別送予台北市公私立照顧特殊群體的機構與收容單位，募集現金及物資總捐贈金額超過600萬元，實踐企業服務社會的積極理念。開元食品長期致力於與各大企業推動各項慈善公益活動，期待藉由實際行動，幫助更多社會團體。

台北市進出口商業同業公會成立於1947年，會員超過6,200多家貿易廠商，其中經營製造業近1,300家，從事進口業者約3,500家，是台灣貿易界的最大組成單位，也是台灣最具規模的商業團體之一。公會主要工作為凝聚業界共識，積極協助業者開拓全球市場商機。