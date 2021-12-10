網紅團體「反骨男孩」成員也是Rakuten girls啦啦隊女神的琳妲（林羿禎），精緻甜美的外型下，擁有超火辣身材，讓她人氣居高不下，近日她的個人年曆持續熱賣中，她也曬出其中一張火辣照，讓網友看了全暴動。

琳妲近期陸續曬出個人年曆的美照，分享給粉絲，今(10日)她又PO出一張辣照，只見穿著白色蕾絲內衣的她，前傾靠在椅子上，做出脫牛仔褲的誘惑姿勢回眸甜笑，褲子脫一半讓她的美背和渾圓翹臀被看光，性感指數破表。

網友見狀都紛紛留言，「太辣了」、「這動作！讚」、「這個讓我衝動了」，還有人要她把「褲子穿好啦」，照片公開不到1天，就吸引超過2萬人按讚。而12號是她的生日，她也預告大家明(11日)記得留時間陪她跨夜過生日。

擁有原住民血統的琳妲，水汪汪大眼加上甜美笑容，讓她圈粉無數，IG擁有超過71萬人追蹤，而她除了啦啦隊和經營YouTube頻道外，還把事業版圖擴展到餐飲業，和酷炫、蕾菈等人一起投資餐酒館。

近日再和朋友合資開火鍋店，琳妲也坦言和已故父親有關，因為爸爸生前愛吃火鍋，一家人常吃火鍋聚餐，爸爸更開玩笑要她以後也開火鍋店，這樣就有吃不完的鍋，因此朋友詢問她有沒有意願加入經營時，她也立刻就答應。