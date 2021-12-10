1名女網友日前用男友的手機點外送後，無意間看到訂單紀錄中，男友竟買了某款她平常不用的「衛生棉」，還有牙刷、洗面乳等用品，質問男友後對方解釋是幫同事買的，男友還嫌她無理取鬧、任性，她最後仍認為不單純，決定放棄這段論及婚嫁的感情；其他網友則認為牙刷、洗面乳就代表應該有過夜。

該名女網友在Dcard上發文表示，她平常與男友同居，日前半夜她突然用外送買點消夜，並使用男友的手機完成訂單後，好奇心驅使下她意外點開男友的「已完成訂單」，赫然發現有某品牌的「衛生棉」，還有洗面乳、牙刷等物品，都不是她平常使用的牌子，她因此馬上叫醒男友詢問，男友解釋僅是幫忙女同事購買。

1名女網友發現男友訂單紀錄中，竟買了某款她平常不用的「衛生棉」，還有牙刷、洗面乳等用品，認為不單純，男友則解釋是幫同事買的。（翻攝自Dcard）

該女網友說，「可是女生真的會找男同事買這種私人用品嗎？」她說事後想想還是覺得很不對勁，男友則認為她任性、無理取鬧，她最後打算向父母談看看，坦言可能無法結成婚了，「突然覺得認識了五年的他這一刻看上去好陌生」；也有網友提供她能查看看送貨地點，或查詢男友的定位，但她仍認為雙方已沒有信任感，感情應該走不下去了。

其他網友則留言說，「如果查下去可以不要浪費妳的青春，何樂而不為呢」、「看到買牙刷就不單純了，很可能是過夜，我建議妳好好查清楚」、「女同事很有事，男友更是有鬼，現在發現總比婚後發現好」，也有人認為買牙刷與洗面乳就代表應該有過夜，而且牙刷只買1支，代表應該是只過1夜，不然應該買1包。