隨全球經濟穩定復甦，終端消費動能穩健，帶動科技應用產品需求熱絡，使台灣外銷年增率連續數月正成長，預期未來全球加速疫苗施打，經濟活動漸回正軌，帶動5G新興科技需求方興未艾，使相關基金受投資人注目。

兆豐投信台灣先進通訊基金經理人許鈞雄表示，台股5G商機與AIoT(物聯網)相關產業已從兩年前的題材，轉為科技業的實質獲利，例如通訊基地台使用的電路板，雖大陸因限電措施使PCB產業受到影響，然而台灣近年受惠提高5G覆蓋率加速基礎建設，相關台廠印刷電路板PCB廠商業績有望繼續提升。

許鈞雄指出，美國開始縮減購債，雖史上最大的資金寬鬆與流動性所堆砌出來的大行情，可能會降溫，然景氣行情銜接而上，股市的多頭並不會因此而改變，基本面、資金面、籌碼面將持續支撐美股行情，而台股以外銷型企業居多，台廠企業獲利與全球經濟動能息息相關，台股可望受惠美股景氣行情雨露均霑。

展望未來，雖美國債務上限提案有所遞延、美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)也改口通膨比預期嚴重，美國10年債殖利率跳升、新冠肺炎變種病毒尚未緩解，所幸各國加速疫苗施打以及陸續推動振興方案，預期全球景氣仍將可呈現逐步復甦。

除此之外，新興科技應用需求攀升，如AI(人工智慧)、HPC(高效運算)、電動車、低軌道衛星相關等，加上消費性電子新品陸續上市，均可望維繫外銷接單動能，有望帶動相關科技類基金未來表現。