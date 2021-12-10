合作金庫響應政府振興經濟，特結合饒河街夜市商圈，自即日起至明(2022)年1月31日止，推出「逛夜市來饒河 台灣Pay 30％回饋最適合」活動，合庫特別於12月10日下午6點以熱舞表演及快閃活動炒熱現場氣氛。

本次活動由合庫董事長雷仲達親自帶隊前往饒河街夜市，於現場發送150份饒河街知名美食予到場逛夜市的民眾一同享用，並親自於美食店家示範使用台灣Pay掃碼支付零接觸交易，合庫更精心設計「活動參與特店地圖」，方便消費者振興經濟的同時，也可省下自己的荷包。現在只要至參與本活動之店家，使用合庫金融卡/帳戶綁定台灣Pay掃碼消費，單筆交易滿100元，即可享有30％回饋(非即時)，單筆最高回饋150元，活動金額總回饋上限30萬元，活動詳情及額滿公告請詳見合庫官網。

合庫銀行表示，饒河街觀光夜市是臺北市最早的觀光夜市，有各式各樣的庶民美食，本次與在地商圈、夜市合作，不但可以活絡在地經濟，亦可佈局台灣Pay行動支付使用場域，並且提供高達30％回饋，讓消費者逛街消費也能享優惠，期能透過本次活動為振興經濟盡一份心力。

為讓今年綁定台灣Pay領取數位振興五倍券的近10萬名用戶，能充分體驗數位支付的魅力，合庫積極擴大台灣Pay使用場域，除聯手京站百貨、摩曼頓、鬍鬚張、天仁茗茶及茶湯會等連鎖通路，更積極導入市場、商圈等各式店家，搭配舉辦多檔行銷活動，以有感回饋吸引台灣Pay用戶走入商家購物、享用美食，創造三贏局面。