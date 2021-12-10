政論節目主持人劉寶傑。(圖／本報系資料照)

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴一案持續延燒，林秉樞傳出在律見時說「高嘉瑜收了4百萬、勞力士」，除了高嘉瑜否認，揚言「法律會讓他付出代價」之外，劉寶傑更踢爆，這不是針對高嘉瑜講的，是點名威脅很多人，所以現在台北政壇沒人敢說話了！

劉寶傑10日在《關鍵時刻》節目中表示，高嘉瑜和林秉樞之間的互動，超乎想像。林秉樞在殯儀館裡面吼高嘉瑜竟沒有被電視台播放，疑似有神祕的力量把影片壓掉了。

另外，當林秉樞說高嘉瑜收他400萬元及勞力士，被高嘉瑜否認。劉寶傑則質疑，林秉樞為何講這件事？他發現有一個非常有趣的現象，當林秉樞講了之後，「所有訊息全部靜默」，所以「400萬」不是針對高嘉瑜講的，搞不好是點名威脅很多人，所以現在台北政壇沒人敢說話了！

黃世聰則認為，原本火往上燒，結果突然沒有新消息，為什麼？因為林秉樞講一句非常重要的話，就是高嘉瑜收他400萬元和勞力士。講了這句話，情事大逆轉。

黃世聰直言，現在傳出來，林秉樞說那句話，不是只有針對高嘉瑜，可能還有其他人，這些人被林秉樞嚇到，所以默不吭聲，不敢說話了。因為林秉樞掌握一大堆照片、影音，所以才敢在江湖行走，如入無人之境，因為有太多把柄在他手上。

劉寶傑大驚，原來怕林秉樞的不只有高嘉瑜！

對於林秉樞在律見時說「高嘉瑜收了4百萬、勞力士」，高嘉瑜9日受訪時反嗆林秉樞謊話連篇，「法律會讓他付出代價」。

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