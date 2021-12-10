基金會志工陪伴孩子到國家歌劇院欣賞國際演出。（嘉磐慈善基金會提供／盧金足台中傳真）

嘉磐慈善基金會公益課輔平台累計資助超過3589名孩童。（嘉磐慈善基金會提供／盧金足台中傳真）

歲末之際，嘉磐建築團隊嘉磐慈善基金會化身弱勢孩童圓夢巨人，帶領孩子進入國家歌劇院欣賞曾獲「科技藝術界奧斯卡」禮讚的2021 NTT遇見巨人～黃翊工作室＋《小螞蟻與機器人：遊牧咖啡館》跨界科技藝術劇場演出，啟發孩子藝術心靈。

嘉磐建築團隊嘉磐慈善基金會執行長魏豪志表示：「孩子是我們的寶貝，也是未來的希望！」基金會志工陪伴孩子到國家歌劇院欣賞國際演出，聽著孩子們踴躍的分享，相信大家都收集了滿滿的故事和感動。

這一次的品牌跨界合作，源於「東方嘉磐」建案，今年勇奪國際性的全球卓越建築獎，秉承向典範建築致敬的器度，特地策畫為偏鄉孩子圓夢的國家歌劇院之旅。

魏榕廷特助勉勵孩子們：「世界上從不缺乏美，只是缺少發現！」就像藝術家在舞台上所示現的蝶豆花變色實驗一樣。

透過欣賞國際演出，該基金會希望能作為一扇接軌國際視野的心靈之窗，引導孩子對科學產生好奇心，對藝術、音樂留下印記，並在互動中學會分享、學會愛。

辦理公益尾牙，邀請全台灣受資助的孩子齊聚台中團圓，是嘉磐慈善基金會成立以來的傳統。

防疫優先，不得不取消尾牙宴。堅持造善不間斷的嘉磐慈善基金會董事長魏嘉銘說：「尾牙可以取消，但孩子的期待不能辜負！」防疫期間仍要讓愛持續蔓延的叮囑，基金會將活動轉型為【愛在蔓延！公益傳愛馬拉松】為孩子圓夢。

此外，並依資助單位孩童需求採購物資，由同仁分梯次帶著公益夥伴齊心浥助的善款與祝福，以實際行動做更大的運用及傳遞。

魏嘉銘表示：行善如一滴水注入大海，積少成多，便能讓愛永不乾涸！透過【愛在蔓延！公益傳愛馬拉松】的辦理，期許嘉磐基金會能成為一個拋磚引玉的公益平台，匯聚同行善友的心念，攜手成就孩子的夢想與未來，讓愛的循環生生不息。

嘉磐慈善基金會公益課輔平台累計資助超過3589名孩童。12年前魏嘉銘深受「一切福田，不離方寸；從心而覓，感無不通。」2009年「心靈建築」秉持以心為主，以人為本的信念，嘉磐的建案作品講究「家」的精神，建築都是原創而不是複製。