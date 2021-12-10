元宇宙題材延燒，熱度從美股火到台股，虛擬實境VR和擴增實境AR相關概念股交投熱絡，其中，半導體族群涵蓋晶片設計與代工的供應利基角色而可望全面獲益，與其關聯度高的半導體主題ETF連帶受惠，也吸引法人藉ETF積極參與。

中信關鍵半導體ETF（00891）經理人張圭慧表示，從5G通訊、車用晶片到現在最熱門的元宇宙題材，這些新科技與技術的應用都與半導體脫離不了關係，因為這代表高運算能力的晶片的需求範圍增廣，將會使得整體需求上升更多。

根據國際半導體產業協會（SEMI）日前所公布年度半導體產業矽晶圓出貨預測報告，數據看好全球矽晶圓產業前景，預測出貨量今年將達13998百萬平方吋（MSI），創下歷史新高，且成長力道一路走強延續到2024年。

張圭慧認為，半導體一直是受到市場關注和具高度投資亮點的族群，除了晶片的應用領域廣泛之外，上下游設計和封裝的供應鏈也將持續隨之成長，若期望參與這樣的行情，以透過ETF的方式來投資是建議的選擇。

中信小資高價30 ETF（00894）半導體業佔比亦高達六成，同為法人交易的熱點，該檔ETF聚焦高成長、高獲利的高價股為布局重心。