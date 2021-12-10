第一銀行文教基金會長年投入社會公益、積極推廣社會教育活動，於教育部110年度「社會教育貢獻獎」榮獲團體獎殊榮，第一銀行文教基金會長期實現社會共融的卓越事蹟再度獲得主管機關及各界肯定。

「社會教育貢獻獎」是教育部為促進社會教育，特別表彰對關懷弱勢族群、增進社會公益、推動環境保護、促進社會和諧等面向具有重大貢獻的團體及個人，且規定曾獲獎之單位自獲獎次年起三年內不再受理推薦。

此次第一銀行文教基金會繼105年度榮獲「社會教育貢獻獎」後，再次榮獲教育部推薦，獲得此榮耀。今年度共遴選出15個團體表揚，第一銀行文教基金會在本土藝文推展、關懷偏鄉及弱勢、推展環境教育等面向皆有傑出表現，從今年參獎的基金會及社福團體中脫穎而出，其默默耕耘傳達正向能量之用心深獲肯定。

第一銀行文教基金會自民國88年成立以來，秉持「在地經營 在地關懷」的精神，以藝術文創、體育競技、綠色關懷、社會關懷四大公益策略，舉辦各項教育性活動，包括舉辦大型音樂饗宴培育文藝新秀、開闢第一藝術空間，將藝術融入生活，推展本土藝術傳承、推動「綠光傳愛 點亮希望」計畫，攜手客戶、供應商及員工共同投入公益、關懷偏鄉及弱勢，將愛心與關心化為行動。

第一銀行文教基金會以實際行動支持弱勢身障選手，培育成為明日之星，長期贊助之身障學生方振宇，於今年9月舉行的「2020東京帕拉林匹克運動會」表現亮眼，初次參賽即獲得羽球項目第四名佳績。

未來，第一銀行文教基金會將持續透過長期深耕的方式實踐「取之於社會，用之於社會」理念，舉辦創新、多元化之活動，以不同角度關懷社會，期盼能拋磚引玉，帶動社會正能量，共同創造經濟、環境、社會的三贏局面。