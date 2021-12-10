美國11月CPI創下40年以來新高，美股周五（10日）早盤全面開高，道瓊工業指數漲逾百點，那斯達克指數、標普500指數則漲約0.7%，費城半導體指數漲逾1%。

截至台北時間22點36分，道瓊工業指數上漲158.68點（或0.44%），暫報35913.37點；那斯達克指數上漲120點（或0.77%），暫報15637.37點；標普500指數上漲31.89點（或0.68%），暫報4699.34點；費城半導體指數上漲60.63點（或1.56%），暫報3940.15點。

5大科技巨頭齊揚；電動車大廠特斯拉下跌5.83美元（或0.58%），暫報997.97美元；台積電ADR上漲0.47美元（或0.39%），暫報119.97美元；聯電ADR上漲0.07美元（或0.57%），暫報11.40美元。

美國勞工部周五公布11月消費者物價指數（CPI），11月CPI年增6.8%，高於市場預期的6.7%，創下自1982年6月，40年來的新高紀錄，排除波動性較大的食品、能源項目後，11月核心CPI年增4.9%，符合預期；而從月增幅來看，11月CPI月增0.8%、核心CPI月增0.5%。