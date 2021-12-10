據香港聯交所週五的資料顯示，深陷債務危機的中國恒大主席許家印所抵押的超過2.778億股近日遭強制執行出售，以出售當天收市價計算，售出股份價值逾5億港元（合台幣17.76億元）；許家印的持股比例，則由61.88%進一步降至59.78%。這是自廣東省派出工作組進駐恒大後，首次強制執行許家印個人資產出售，可能是用於解決恒大集團債務違約的財務危機。

在香港聯交所上市的恒大集團，今年以來股價已跌去87.48%，而持股高達6成的許家印正面臨大陸官方強制其出售股票來解決公司財務危機。（圖／香港聯交所資訊）

據《路透》報導，最新的股東權益資料披露，該批股份先後於12月6日至9日連續4天被強制出售，分別為約1.0595億股、1.2億股、5,188.3萬股及7,000股。

香港聯交所10月中的權益披露，許家印持有的5億股股份權益性質有所改變，原因是有關股東已向合資格借出人以外的人提供股份權益作為保證。在有關事件後，許家印仍為該批股份的實益擁有人。

上月底，許家印實際擁有的鑫鑫在場外完成出售12億股恒大集團股份，每股現金代價為2.23港元；該次減持後，持股比例由70.97%下降至61.88%。

評級機構惠譽週四將恒大及另一家同處債務危機的房企佳兆業的評級由「C」降及至「限制性違約」。恒大今天收低1.67%報1.77港元，徘徊於歷史低點附近。許家印仍持有的股份市值約140億港元（合台幣497.3億元）。