2021年消費者金融活動熱絡，從申請貸款、開立帳戶等金融交易次數均有明顯增幅。詐騙集團趁機行騙，根據警政署統計，2021年1至10月詐欺案累計高達20410件，較上年同期增加10.81％，上半年投資詐欺高達2168件，較去年同期增加近一倍(94.61％)。年關資金需求旺季到來，Whoscall母公司Gogolook旗下金融科技品牌貸鼠先生Roo.Cash提醒，深度偽冒金融機構與財經專家的詐騙手法頻傳，民眾應提高警覺，提升防詐辨別能力。

貸鼠先生Roo.Cash過去一年，協助超過6500人完成金融諮詢，躲避金融詐騙陷阱，並從中搜集高頻詐騙案例，民眾搜尋「防詐探員」即能一次完整體驗詐騙集團的狡詐伎倆。

Gogolook執行長郭建甫表示，貸鼠先生Roo.Cash延伸集團防詐核心價值，以最接近消費者的金融防詐諮詢服務開始，看見許多消費者有急迫金融需求，因資訊落差以及缺乏信任憑證與金融機構產生莫大距離。因應政府開放銀行的趨勢發展，未來公司將透過數位身份技術開發，整合多元公開數據，提供消費者跨行核貸利率預測，拉近民眾與金融機構的距離，有效媒合消費者與多樣化地金融服務。

貸鼠先生Roo.Cash提供直觀的「可貸額度」與「信貸月付金」等即時試算功能，過去一年媒合超過22000筆金融申請件數，核貸率高於市場平均值30％，核貸總金額達新台幣14億元；因洞悉消費者需求，站內其他金融商品的核件率皆高於市場平均。

貨幣持續寬鬆，市場一片榮景，台灣民眾金融活動空前熱絡。根據央行統計，台灣消費者貸款餘額10月底已衝高達10.2兆元，年增9％。新增貸款人數也創下近五年新高，自今年1月至7月，信貸新增人數達39萬7549位，較去年同期增加7.38％；新增房貸人數較同期成長10.82％。此外，證券開戶、銀行數位帳戶開戶數持續成長，今年1至10月新增證券開戶人數達67萬5878人，已超過2020全年新增證券開戶人數66萬2840人，顯見消費者端的金融需求相高漲。

民眾借貸需求頻繁，貸鼠先生Roo.Cash觀察到，自9月以來，消費者提報的「假貸款真詐騙」的案件數激增4倍。詐騙集團的詐術如同病毒持續變異，狡詐躲避民眾「防詐」抵抗力，進而攻擊受害者致使財務損失。去(2020)年「佯稱代辦貸款」（相較2019年增76.2％）的詐術如今已變異為「深度偽裝為金融機構」，深度偽冒詐騙手法越發多元，從偽裝行員、模仿銀行服務簡訊、偽造銀行網頁、來電顯示真實銀行電話等，讓受害者難辨真偽而不慎落入陷阱。

辨識3種新型態金融偽裝詐騙術提升防詐抵抗力：

第1種、偽冒銀行或金融機構發送釣魚簡訊，誘騙民眾立即點開短連結，一旦上當點開網址，恐遭植入木馬程式，抑或是，歹徒以仿真網路銀行頁面側錄受害者銀行帳號、密碼，將受害者存款轉出至人頭帳戶。

第2種、詐騙集團有竄改來電顯示號碼的技術，恐以銀行代表號或是權威機構電話號碼向民眾要求帳戶操作或是搜集敏感資訊，一步步誘騙被害者上當。貸鼠先生Roo.Cash提醒，市話開頭002、009，電話開頭＋的來電，務必警覺。

第3種、偽裝成銀行行員來電提供優惠貸款方案，留下假的銀行聯絡電話作為餌，等待民眾回撥電話上鉤後，告知優惠名額已滿，須先支付手續費後才能核貸，騙取民眾錢財。另外，也有假冒銀行貸款專員來電表示願意協助申請貸款，要求民眾配合製造「與銀行有正常往來的金流」，讓受害者不慎成為人頭戶與車手。

貸鼠先生Roo.Cash呼籲，民眾收到銀行來電或是簡訊，凡是要求操作ATM、匯款、提供帳號、密碼、信用卡號與安全碼、個人雙證件、電話等敏感資訊都應提高警覺。

年底前，民眾可以至貸鼠先生Roo.Cash網站進行「防詐探員潛力測試」，不僅能一次了解詐騙最新態樣，從中實測自己防詐抵抗力躲避金融詐騙，此外，更有機會機會獲得iPhone 13 Pro等好禮。