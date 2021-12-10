尼加拉瓜宣布再次與台灣斷交，而位在新北蘆洲的「尼加拉瓜公園」因此成為焦點，有當地民眾覺得應該要更改公園的名字，消息也傳上網路，許多網友則是覺得沒必要浪費錢。

尼加拉瓜公園是否該改名？網友們在《我是蘆洲人》粉專討論，不少人思考應該改什麼名，「改集賢公園好了」、「改成尼加拉瓜斷交公園」、「改名叫聚賭公園」、「改一個字就好，尼加拉瓜公憤」，其他人則表示，「被同一個人背叛2次的情節」、「據說以前還曾經想把『集賢路』改成『尼加拉瓜大道』咧！」、「千萬別把男（女）朋友的名字刺在身上！」。

不過有許多網友覺得沒必要改名，「留著，永遠記得」、「是嫌我們錢太多嗎？我記得自由廣場跟桃園機場兩個地方改名好像都花了上千萬」、「沒差，不過是個地名」、「那跟宏都拉斯斷交，藝人宏都拉斯也要改名嗎」。

針對改名問題，蘆洲區長莊茂坤表示，改名仍需評估，考量地方意見等，不會貿然改名，但會尊重各界的建議。民眾若有相關意見，就會評估考量，但他也呼籲民眾不應該要賭氣。

據悉，尼加拉瓜公園位於新北市蘆洲區集賢路269巷旁，面積3071平方公尺，公園舊稱為「集賢公園」，1991年間，尼加拉瓜共和國駐華大使館曾經設址在公園前方，大使館遷移後蘆洲為了紀念這一段典故，於1997年，將公園更名為「尼加拉瓜公園」。