媒體報導，中研院確診的女助理任職7個月，主管就是18年前實驗染煞的詹家琮，詹則已在本月1日退休，但時間點巧妙引發聯想。(圖／中研院)

中研院P3實驗室驚傳本土案例，一名25歲女研究助理(案16816)疑似實驗不慎染疫，卻爆出遭霸凌、不當開除的案外案。而這名個案任職中研院7個月，當時直屬主管為研究技師詹家琮，也就是18年前實驗中不慎染SARS的「詹中校」。

中研院確診女助理至今感染源仍不明，但曾於10月中與11月中，分別遭帶有Gamma與Alpha變異株的實驗鼠咬到，向生安中心通報，卻被視為越級通報，還因此遭受上級霸凌，最終在12月初離職。

根據《自由時報》報導，該女為研究員助理，具有法律背景，在P3實驗室工作約7個月，當時主管就是18年前實驗中不慎染煞的詹家琮，10月中遭實驗鼠咬傷後，越過直屬主管向生安中心通報，被提醒應先通報主管，接受快篩後呈陰性。

有網友在PTT八卦版以「做夢文」指控，該女遭實驗鼠咬傷後，其實都有依SOP向上通報，卻疑似遭到打壓甚至霸凌，最後在12月初離職。巧合的是，詹家琮也正好在12月1日退休。

對此北市副市長黃珊珊證實的確有聽聞此事，中研院院長廖俊智也在記者會上坦言確實有收到通報，但詳細情形還需調查。至於詹家琮與該女助理相繼退休、離職，是否也與這次事件有關，有記者問到此事時，中研院否認，表示詹早在8月就提退休，兩者之間並無關聯，僅是巧合。