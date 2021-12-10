今年出現「反聖嬰」氣候，這個冬天會很冷，面對冷氣團一波波來襲，一定要趁機補一下。懷舊系列造型悠遊卡推出「紅標料理米酒3D造型悠遊卡」，即日起至12月18日，在4大超商開放預購，讓喜歡收藏懷舊商品的你，再添一項戰利品。

紅標料理米酒是台灣加入世界貿易組織(WTO)後，為避免這款國民平價民生必需品被認定為蒸餾酒課稅，將品名加上「料理」二字，並將酒精濃度調降至20％以下，改稱「紅標料理米酒」，也讓這款薑母鴨、麻油雞、羊肉爐、燒酒雞必備的提味聖品，得以繼續為餐桌上的美味加分，去年狂銷7800萬瓶，是台灣菸酒最受歡迎的產品。

悠遊卡公司攜手台灣菸酒公司合作推出「紅標料理米酒3D造型悠遊卡」，與實體等比例縮小，高度僅7.6公分、瓶身直徑1.9公分，維持熟悉的咖啡色瓶身與紅色紙標，搭配銅色鑰匙圈與公賣局吊飾，懷舊感十足，自12月9日11時起至12月18日，在7-ELEVEN ibon、全家FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商OK-GO開放限時預購，每張售價390元，每次最多購買5張。有了「紅標料理米酒3D造型悠遊卡」傍身，讓你整個冬天都超暖。