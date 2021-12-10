「哈利」丹尼爾雷德克里夫（右起）、「妙麗」艾瑪華森及「榮恩」魯柏葛林特在特別節目中重返葛來分多學院交誼廳。（HBO GO提供）

紅遍全球的《哈利波特》系列首集電影《哈利波特：神秘的魔法石》上映20週年，HBO推出特別回顧節目《哈利波特20周年：重返霍格華茲》，邀請「哈利」丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）、「榮恩」魯伯特葛林特（Rupert Grint）、「妙麗」艾瑪華森（Emma Watson）3位主角，及多位片中演員於霍格華茲再聚首。節目將透過全新的深度訪談，以及演員們的訪問，帶領粉絲一窺這部經典作品幕後引人入勝的精采故事，與粉絲共同展開一場奇幻回顧之旅。

此外，包括「海格」羅比寇特蘭（Robbie Coltrane）、「佛地魔」雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）、、「天狼星」蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）、「馬份」湯姆費爾頓（Tom Felton）、「金妮」邦妮萊特（Bonnie Wright）、「奈威」馬修路易斯（Matthew Lewis）、「露娜」伊凡娜林奇（Evanna Lynch）、「衛斯理雙胞胎」詹姆斯與奧利佛菲爾普斯（James and Oliver Phelps）等都將現身，監製興奮表示：「當眾多演員們重返20年前霍格華茲的原始取景場景時，如此驚人的陣容讓這裡的空氣彷彿也充滿了魔法。當演員們希望試圖藉由製作這些經典作品，並帶領粉絲們展開一段奇特的個人冒險之旅時，演員們的興奮溢於言表。」節目將於明年元旦於HBO GO搶先上線。

還有HBO GO上的全新益智競賽節目《哈利波特：霍格華茲盃益智大賽》，由奧斯卡金獎影后海倫米蘭（Helen Mirren）擔任主持人，並以競賽的方式，讓粉絲有機會角逐競爭，並將獎盃抱回家。而《哈利波特》系列全8集也已於HBO GO上線。