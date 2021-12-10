臺灣企銀董事長林謙浩10日表示，今年全力清理呆帳，目前已經有初步成果，整體資產品質越來越好，預計打好基礎後，明年起就要全力衝刺業務，「多賺錢、累積資本」。

另外，臺企銀2018年9月成立創投子公司臺企銀創投後，目前已投資28個客戶、金額約6億多元。

他強調，創投除了提供中小企業中長期融資業務，也能藉由參與早期投資，讓銀行成為企業的「股東」，也使臺企銀建立與客戶間更緊密的夥伴關係。

另外，為了強化投資後管理及募資，臺企銀管顧10日舉行揭牌及開業，目前已募集「臺企一號」的私募基金，金額約9億元，預計年底正式開始投資，初步規劃，將投資在醫學、醫材、電池、半導體等產業，藉由募集民間資金投入新創、5+2產業創新計畫、碳中和等領域，加速打造隱形冠軍企業，更希望打造下一個獨角獸。

林謙浩強調，目前公股金融事業中，同時擁有創投跟管顧，除了臺企銀，還有第一金控、兆豐金控，目前臺企銀則是率先募集私募基金的公股金融事業。

臺企銀創投總經理吳瑞元表示，臺企銀為全台唯一專門為中小企業服務的專業銀行，扶植、創新轉型不遺餘力，協助所需貸款與合適的金融服務。尤其是響應政府推動「5+2」產業創新政策，及財政部「百億創投計畫」。

統計至今年10月底，臺企銀創投自行投資以引進共同策略投資人總金額達15.6億元，已投入新創企業27家公司並共同協助已投資達成1家上市櫃公司及10家興櫃公司。展望未來一年，其中至少5家公司將可望陸續茁壯成為台灣新一輪上市櫃公司。