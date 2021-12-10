看準精名品消費有年輕化趨勢，台灣百貨「店王」新光三越台中中港店史無前例大規模改裝3樓，以「輕奢大店、趨勢時裝、潮感生活」三大概念延伸五大專區，匯集59家品牌，其中14家新櫃、35家是中部獨家，1家為全台獨家品牌，打造3樓為獨步全台的「新奢潮殿堂」！今（10）日以嶄新氛圍盛大開幕，邀請人氣時尚網紅唐葳現場展演最新流行趨勢。

新光三越台中中港店疫後買氣大爆發，尤其是精品業種，今年以來業績大幅成長二成以上，家用與家電在宅經濟助攻下，業績同樣呈雙位數成長。據悉，今年截至12/10為止，新光三越台中中港店業績逆勢成長約2％，2021年整體業績衝破200億（未稅）在望，持續穩坐「台灣百貨店王」寶座。

新光三越台中中港店長許宜敬表示，台中店輕奢精品消費客層30歲以下占了高達3成，這群潮世代追求時尚、懂得享受，也著重社交生活，透過全方位的時尚精品展現品味。新光三越台中中港店看準精名品消費年輕化趨勢，不惜砸重金把3樓打造為獨步全台的新奢潮殿堂。預期3樓全新開幕後，平均客單價可大幅提高二至三成、達到1.2萬至1.5萬元，整體業績可望成長二成以上。

新光三越台中中港店3樓大改裝匯集59家品牌，嶄新蛻變主題式空間分成五大專區，其中「國際級11大輕奢指標形象大店專區」，集結美國、法國、英國、義大利、瑞士等國家經典雋永的輕奢品牌，打造時尚份子朝聖的殿堂，如美式現代奢華風尚COACH最新概念店、名人御用義大利精品鞋履HOGAN、美國紐約高級時裝品牌Michael Kors，以及全世界車工最完美的鑽石Hearts On Fire、超過百年丹麥皇室精品GEORG JENSEN等輕奢品牌形象大店。

在「精品級11大趨勢設計師服飾專區」，匯集最完整趨勢頂尖時尚設計師品牌、打造獨一無二的風格盛裝，如日本當代最具影響力的設計師三宅一生PLEATS PLEASE、英國最具代表時尚品牌JOSEPH全台首發、紐約人氣復古摩登品牌 Alice＋Olivia、還有法國最受注目的高街時尚maje、法國輕奢行頭SANDRO等精品級設計師服飾。

在「玩家級高街潮流X高端運動專區」，由近年火紅的運動服世界的超級精品領軍Lululemon、全新概念複合式時尚的運動精品品牌ASPORT、在日本擁有超高人氣的選物店BEAMs、將風潮延伸至音樂與街頭時尚的Adidas Original、英國東倫敦時尚品牌Allsaints等等。

另外，在「重量級輕珠寶博物館專區」匯聚時下最夯的輕珠寶品牌，如少女夢幻清單串飾珠寶PANDORA、日本第一輕奢珠寶AHKAH、傳說中會帶來好運的巴黎時尚紅線RedLine等品牌。

在「行家級Life Style專區」，有許多輕奢香氛夢幻清單，如法國精品香水Maison Francis Kurkdjian、義大利百年奢華香氛Acqua di Parma、頂級香氛專賣店CYRANO、頂級洗沐香氛Sabon等品牌進駐。