由農糧署舉辦素有「台灣米界奧斯卡獎」的「精饌米獎」，已成為好米的象徵，興農旗下楓康超市，10日結合農會、產銷班及農友，包括歷屆的「精饌米獎」得主、冠軍米產區得獎者，舉辦「全國得獎好米在楓康」活動；甚至得獎好米，還包括參加「國際風味暨品質評鑑機構」（iTQi）評比，而榮獲風味絕佳獎的好米。

楓康超市資深經理林明圖表示，公司將全國最好米，包括池農米、池上米、大橋越光米、關山米，及芳榮禾家米等多個品牌的好米，都 擺放在楓康專櫃販售，並強調米的鮮度及當期米。

為讓消費者方便購買，楓康從本月10日至明年2月10月，為期二個月，舉辦「全國得獎好米在楓康．消費滿百抽一年份的白米」活動，只要到楓康超市各門市，購買任一種冠軍好米，滿百元或參與楓康FB粉絲專頁活動，就有機會獲得「精饌米獎」冠軍米一年份。

由於市售的米種良莠不齊，為了讓消費者能夠更清楚、快速地挑選到好品質的好米，楓康超市打出『只賣全國好米』的口號，與全國得獎好米產區合作，嚴選全國獲獎的冠軍米和國際評選的iTQi好米販售。

由農糧署所舉辦的「精饌米獎」，堪稱為台灣米界「奧斯卡獎」，光是具備評選資格條件，就相當的嚴格，包括產銷履歷、有機（含轉型期）、優良農產品食米項目驗證，及友善環境耕作登錄合格等，並以「品種、品質、品牌」三品，及「安心、安全」二安為選項。

這次『全國得獎好米在楓康』活動，推薦各式好米，包括2021年精饌米獎-好米組冠亞軍3支、精饌米獎-有機米組冠亞軍3支，還有參加iTQi評比，榮獲風味絕佳獎的好米。