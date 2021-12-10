曾任職中研院的一名女性研究人員確診，有網友在PTT代PO文澄清，當事人是生科系雙主修法律，會跑去當助理是真的因為熱愛研究，實驗手法完全是合格的，有留存所有通聯紀錄。確診並非當事人願意的，文末還強調，「本人無車無房無負債，不會想不開」！

曾任職中研院的一名女性研究人員確診，有網友在PTT發文暗指，個案因為想遵循SOP，向上級申訴後卻遭冷處理，疑似遭霸凌。對此，台北市副市長黃珊珊今（10）日視察中研院時回應，「知道她離職，知道她有向院方有一些陳情」，請院方調查清楚。對此，中研院院長廖俊智僅回「調查當中」。

有網友innocent8675 (黑曼巴巴巴)10日晚間在PTT代PO文澄清，當事人是生科系雙主修法律，會跑去當助理是真的因為熱愛研究，實驗手法完全是合格的。某些媒體刻意強調她法律的學位而刻意忽略不講他的生科學位，是否是想要誤導大眾「他是法律背景所以實驗操作不熟練才會外洩」。

第二是所謂通報問題，所幸當事人的法律背景，刻意以簡訊通報並留存所有通聯紀錄，是不是所謂「違反實驗室SOP」，到時候再看著。

PO文強調，確診並非當事人願意的，自費PCR的時候還被醫院以「我們下班了」為理由請她隔天再來？本是受害者，但不斷的有人把她抹成加害人的角色，這涼的不僅僅是她本人，更是所有第一線科科的心。

文末還強調，「本人無車無房無負債，不會想不開」！

網友留言，「有做快篩，通報過程誰有過失？」「支持真相」、「原來是雙主修學霸」、「整個國家已經被塔綠班搞得亂七八糟了」、「感覺水很深」、「遇到塔綠班只能自己揹黑鍋了」、「P3出包動搖國本！」

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