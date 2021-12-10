BTS成員SUGA公開新髮型的推文，創造超過全球200萬的讚數。

台灣討論度最高的10個Twitter帳號。

Twitter今（10日）揭曉2021年度全球回顧，全球最受歡迎的推文中， 防彈少年團（BTS）發佈的＃StopAsianHate EURO2020歐洲國家盃足球賽歌曲票選活動分別獲得最多轉推與引用推文；全球最多人討論的電視節目由《老大哥巴西版》、《咒術迴戰》，以及話題滿分的《魷魚遊戲》獲得1至3名；2021年度最受歡迎的運動賽事則依序由東京奧運、東京帕運及第55屆超級盃拔得頭籌。

台灣部分，Twitter內部數據顯示，台灣用戶在奧運期間非常活躍，在和台灣奧運相關的熱門推文中，光是奧運官方帳號發出的戴資穎奪下銀牌的推文，就衝上了Twitter在台全類別排行榜的轉推第3名；其他3位奪牌選手的推文也展現高人氣，包括「黃金男雙」李洋和王齊麟、「柔道男神」楊勇緯、以及「舉重女神」郭婞淳，讓世界看見台灣的亮眼成績。除了得獎推文，奧運開幕式的選手進場推文亦獲得超過7000次的轉推，可即便無法親自入場支持體育賽事，人們仍可透過Twitter與全世界的觀眾一同為喜愛的奧運選手加油。

韓流持續席捲Twitter台灣的熱門排行榜。BTS成員SUGA於熱門單曲〈Dynamite〉發行前公開新髮型的推文，就創造超過全球200萬粉絲的讚數，也是截至目前獲得最多台灣用戶讚數的推文。值得注意的是，韓國明星也主宰了Twitter上的「名人榜」，最多台灣用戶討論的年度最夯前8大名人，依序為BTS、TWICE、子瑜（Tzuyu）、柾國（BTS）、智旻（BTS）、NCT、V（BTS）和 SEVENTEEN。日本娛樂方面，人氣VTuber桐生可可（Kiryu Coco）的畢業推文創下了台灣年度第一的轉推量，新垣結衣與星野源 、菅田將暉與小松菜奈 的第一手結婚聲明也獲得台灣用戶的熱情轉推。