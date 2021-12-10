中科管理局率領21組輔導新創團隊勇闖科技部「創新創業激勵(FITI)計畫」110年第二梯次競賽，其中，3組團隊順利挺進最終7強，今（10）日頒獎典禮繳出亮眼成績單！其中「微氣科技」團隊拿下「創業傑出獎」，奪得100萬元創業獎金；「籽樂教育」及「幻視科技Visioner」等2團隊均獲得「創業潛力獎」，成績耀眼。

「微氣科技」的同軸噴流模組可優化切削液冷卻和潤滑刀具效能，使工具機達省電及提升加工效率；「籽樂教育」應用AI技術模擬教育以精準評估孩子的特質與需求，以「日常精準教育」平台達到理想的「適性教育」。

「幻視科技Visioner」開發全新之光達技術 Visioner LiDAR ，可快速適應切換變化的環境，並清晰呈現10公尺距離處測試員手指等細部深度資訊，可運用於自動駕駛、無人運輸、機器人眼等領域。

中科管理局表示，運用多元、跨域交流方式，針對團隊需求提供與媒合所各項資源，鏈結t.Hub及沙崙新創園區等創新場域，陪伴新創團隊跑向下一個新里程，受輔導的團隊也陸續傳回佳音，並於今日頒獎典禮後所辦理中科新創嘉年華活動分享創業歷程。

其中，包括110年度團隊「VM-Fi聲麥無線」，榮獲美國消費科技協會(CTA)- CES 2022智慧城市創新獎，並將於CES 2022 Innovation Award創新獎專區實體展出。

另外，中科引進之如蜂數位新創公司，亦分別獲得經濟部110年度資料經濟價值躍升計畫入選，及110年度產業園區數位轉型人才暨場域實證推動計畫-資服業者第三名。

近年接受中科輔導的新創團隊與創業輔導的業師群歡聚一堂，舉杯暢談創業路上的甘苦，高喊「創業選中科，成功笑呵呵」，嗨翻整晚。

為扶助新創團隊夢想起飛，中科管理局積極深耕各大專院校，挖掘優良技術，並輔導參加科技部「創新創業激勵(FITI)計畫」，協助將其創意轉化為可行商業營運模式，並提供業師客製化輔導商業模式規劃、鏈結產業、市場拓銷、創業場域等方式，提供新創團隊創業初期所需能量，再藉由加速器持續輔導成長，推動其茁壯成科學事業，帶動新創產業生態鏈，成為培育新創團隊的重要孵化搖籃及加速成長的基地。