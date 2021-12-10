繼2018年舉辦成立30周年的「經典道上—傳統與創新書法展」獲得書法界的熱烈迴響，也帶動了書法多元表現的風氣後，中華漢光書道學會將於12月11日至12月22日於台北中正紀念堂2展廳推出《轉變－書與非書的現代詮釋》特展。

中華漢光書道學會表示，該展覽將呈現從傳統書法結構美學的和諧性，以及線條質地的豐富性考量出發，再就結構的解構後，重新思考書法如何從生活周遭，體會不同時空中所作的改變，包括從碑、帖不同調性的擴充、不可識文字從具象到抽象的表現等等。

除展出個人傳統作品與現代書藝作品80件外，還包括集體創作七組件，極具特色與代表性。

創作者分別透過多元的創作觀點及手法，向觀者拋出諸多層次的對話及思辨。例如甩動線條的省思：探討線條因著不同的材質、原料與碰撞、拉扯下所能產生的變化。

易經與抽象表現：將極簡的線條賦予生命，開發出看似抽象又能連結到不同卦象意義，這對於啟發書法抽象表現，有很大的開展作用。

疫情下的隔離與創作行為：重新拼貼創作出書與非書不同樣式的口罩形式所結合的畫面，記錄了在疫情期間隔離下所面臨的種種不方便，也讓大家重新回到極簡生活型態的體認。

林園幻境－書與非書的抽象過渡：這樣的表現除了蓊鬱茂密的森林，又如同進入神秘夢幻的空靈境界，這是將案頭書法改變成更寬廣空間的一種訓練。

轉變：破壞書寫的一次性，經由很多人共同書寫完成，它就變成一種料想不到的結構組合，這樣的結構組合，形成了新的造型，也顛覆了原本過於習慣的文字結構。

跨堺留痕：將碑帖從巍巍聳立的石碑到案頭卷軸的文人雅興，以立體形式呈現，其中探討線性如何間接或直接衝擊影響現代空間的存在，以及對視覺的衝擊提出挑戰。廢物變禮物：藉由包裝的概念，將瓶子、石頭、陶罐與書法結合，產生近似侘寂美學的人文色彩。

學會指出，這次展覽目的在於凸顯書法與周遭環境的關係，讓書法的線性（碑的雄渾、帖的典雅秀美，所組合產生的陰陽關係）作出更有意味的形式，並開拓書藝宏觀的視野。