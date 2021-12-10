臥室是我們每天睡覺的地方，一天有至少三分之一的時間都在這度過，因此對我們的運勢會有一定的影響。運勢命理老師艾菲爾分享，5項風水禁忌，將會阻礙自己的桃花運，恐怕導致長期單身、嫁不出去。

▍臥室裡的鞋太多

房間裡擺放太多鞋子，會讓自己的戀愛運勢節外生枝，並遇到很多分歧，有對象的人可能會常吵架；單身的人很有可能愛情剛萌芽，就轉變成桃花劫，最後無疾而終，孤身一人。如果有很多鞋，建議用鞋櫃、鞋盒收好，擺放整齊，不外露，就可以化解。

▍臥室門正對床

對風水而言，開門見床就是一大忌諱，這樣會讓人睡不安穩，常做夢或失眠，長時間下來影響整個人的精神，桃花也會被嚇跑，想脫單就不容易了。如果床的位置無法移動，建議在臥室門上加裝一個不透光，長度過膝的門簾遮擋，可以為你化解。

▍臥床背後無靠

女生臥室的床，如果沒有靠牆壁就等於沒有依靠，容易讓住這間房的女生嫁不出去，除了睡覺時沒有安全感之外，也很難找到一個可靠、有肩膀的對象。建議床頭一定要靠牆，不然就是要加裝床頭板遮擋。

▍舊情人物件不丟

有的人念舊，喜歡留下有紀念的對象，但是舊情人的對象就是留不得，畢竟每天睹物思人，你根本不會有心思去尋找新的桃花，就算有心的桃花，也不免被你拿來跟舊情人比較一番。建議扔掉舊物，讓自己重新開始，自然會增進自己的桃花運勢。

▍房內擺設落單

許多人喜歡在房裡掛上偶像的海報，如果有在房間裡掛單人畫像的照片、海報都請取下，另外，房間裡的擺設，比如櫃子、台燈、音響、枕頭、床頭櫃，都盡量要成雙成對。定時清潔房間，丟掉過於破舊的東西，如果房內有仙人掌也請移除喔。這樣一來就能幫你招桃花姻緣。