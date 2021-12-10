蔡英文總統的博士論文及學位爭議持續延燒，畢業於英國劍橋大學的民進黨前台北市議員、金色力量黨主席童仲彥，近日表示，請外交部駐英國台北辦事處把蔡英文當年的論文成績及學位資料全部調出來，這問題就解決了。對此，資深媒體人彭文正表示，童仲彥跟他聊了很多，光是他在劍橋攻讀碩士期間，成績單多達二三十頁，怎麼可能一個念完博士學位的人，在系上會沒有資料？

童仲彥6日接受「中時新聞網」專訪，談及蔡英文總統論文，他表示若想一次解決所有爭議，其實只要去駐英國台北辦事處調當年論文資料，都能調的到，馬上就能還清白，要選舉的人，都要有學位、學歷證明。

總統蔡英文。(圖/本報資料照)

童仲彥並秀出他當年在劍橋學歷證明和外交部領事局的學歷認證。他進一步指出，在英國要調資料，也很簡單，只要準備畢業證書，並上網填寫表格，校方就會把資料從英國寄來台灣。

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彭文正10日在《中天新聞》談話節目「論文門開箱」回應，童仲彥是政大新聞學士，劍橋大學碩士，學歷顯赫，要能被劍橋、牛津大學這樣的學校收，其難度是不下於哈佛和耶魯的，是蠻厲害的。彭文正說，童仲彥跟他聊了很多，光是他在劍橋攻讀碩士期間，成績單洋洋灑灑列出有過和沒過的考試紀錄，加一加就多達二三十頁，怎麼可能一個念完博士學位的人，在系上會沒有資料？

彭文正也稱讚，以童仲彥的背景來說，算是綠營的人，但他卻能在這時候挺身而出，連當年自己的分數都開誠布公給大家看，並坦言自己分數不夠，進不了博士班，足見誠實的可貴，這才是知識份子應該有的樣子。