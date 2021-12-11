《正常發揮》

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴，引發社會關注。疑因副總統賴清德缺席林母告別式，林秉樞除逼高嘉瑜傳簡訊給賴清德外，甚至逼高嘉瑜下跪磕頭道歉。前民進黨立委郭正亮認為，賴清德沒有出席告別式，高嘉瑜是在保護他。

郭正亮10日在中天政論節目《正常發揮》中表示，林秉樞若不是栽在施暴這件事情上，他的邏輯是蠻清楚的，他一直不認為林秉樞會陷入於只是為了控制高嘉瑜，或是從高嘉瑜這邊得到一些好處，這太小看他了。林秉樞看的應是賴清德和前立委段宜康未來在整個台灣政局裡的份量。

郭正亮指出，林秉樞一開始也不是進入新潮流，他是謝系。前立委謝欣霓認識林秉樞12年，立委管碧玲也認識他，林秉樞是慢慢的才到新潮流這一邊，他看好賴清德2024大選，而段宜康則是新潮流長青樹，所以他就努力經營這兩個人，新潮流其他人跟他的關係並不深。

郭正亮接著指出，林秉樞要認識賴清德周圍的立委，就有刻意去經營，再來經營段宜康身邊的人，他的眼光是很準確的。他先幫人家助選，累積網軍圈子，這是他自己的基礎，而後林秉樞看到一個更大的圈子，如果賴清德未來選總統，他認識的企業家越來越多，他就會變成金主的broker。

另外，針對賴清德沒有出席林秉樞母親告別式，郭正亮想到原因，「是高嘉瑜在保護他(賴清德)」。郭正亮表示，這也是高嘉瑜真性情的部分，高嘉瑜覺得賴清德這樣被欺負，就支持他 ，可是也意外幫他打出一個局面；若賴清德以後真的當上總統，她的困擾就解脫了。

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