所謂貧窮夫妻百事哀，演藝圈不少女強男弱的夫妻結婚後，女方一心回歸家庭，專心當另一半身後的女人，如《如懿傳》中飾演「凌雲徹」的經超和太太小李琳，丈夫走紅後，一家人終於守得雲開見月明，但也有女星陪丈夫走紅後，卻換來對方宣布離婚再娶，44歲的程愫就是一例。

程愫過去是人民解放軍南京軍區政治部前線文工團話劇隊成員，近年演出《大江大河2》、《熱血軍旗》、《與狼共舞》等，21歲她因話劇《虎踞鐘山》而獲得曹禺戲劇文學獎、梅花獎、白玉蘭獎，後來又得到金鷹獎殊榮。念書時她結識傅程鵬，兩人相戀結婚，女方人氣正旺時，傅程鵬仍名不見經傳，程愫為了讓丈夫發展事業，一手包辦家務，還推薦老公演出《狙擊生死線》，最後順利捧紅另一半。

程愫2019年錄影片，恭賀程愫吧全國後援會過6周年。（圖／翻攝自程愫吧全國後援會微博）

2017年，傅程鵬突然宣布離婚，程愫被問到此事，崩潰痛哭說：「他沒紅多好！」，隔年傅程鵬閃電宣布與香港演員周勵淇（前藝名：周麗淇）結婚，而媒體先前拍到傅程鵬和周勵淇過從甚密，程愫的閨密更發文諷刺：「小三會有報應的」，疑暗指周勵淇介入程愫、傅程鵬婚姻。

傅程鵬後來改名傅浤鳴，並與周勵淇再婚。（圖／翻攝自nk830 IG）

人美又身材好的周勵淇，其姊姊是號稱香港第一名模的周汶錡，周勵淇的朋友圈非富即貴，與前香港女首富甘比是好友。後來媒體報導，傅程鵬改名為傅浤鳴，傳聞是為了洗清被叫「現代陳世美」臭名，而周勵淇被問此事力挺老公，稱傅程鵬早就改名了一段時間，是因為宣布婚訊才一同公開，對於外界批評他們無法控制，自認行得正、做得正就行。