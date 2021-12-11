還好有文學，讓我們得以「突破」疫情封鎖，達到心靈交流。第42屆旺旺時報文學獎得獎名單揭曉，共有報導文學類、新詩類、散文類、影視小說類共16人得獎，並定12月11日假時報大樓舉行頒獎典禮，現場將揭曉各類組名次。

誠如《中國時報》總編輯王銘義在《溫柔靠岸：第四十二屆時報文學獎得獎作品集》一書序中所言，「在疫病蔓延的歷史時刻，文學是療癒心靈的一帖良藥，適時反應了特殊年代的真情書寫」，也更突顯出今年時報文學獎的難能可貴。所有參賽者都打了美好的一仗，得獎者都是頂尖對決的精彩結果，非常恭喜他們。完整得獎名單如下（不分名次）：

報導文學類

邱曉玲〈曠野的聲音—台灣「客語聖經」開路者〉

眭澔平〈來去龍發堂〉

張薈茗〈溫柔靠岸〉

郭昱沂〈心好小姐的音樂田野〉

新詩類

陳盈慧〈養動物〉

漫漁〈夢的截圖〉

劉金雄〈對鏡，看見父親〉

潘雲貴〈繼承〉

新詩類得獎者(圖/中時新聞網製)

散文類

薛好薰〈老漁人的寫字桌〉

吳育萱〈負壓〉

楊淳心〈積雪的房間〉

蕭名翊〈一箱過去〉

散文類得獎者(圖/中時新聞網製)

影視小說類

林楷倫〈讓鱉鬆口的雷聲，是悶是響？我好想知道〉

蔡曉玲 〈貓城〉（馬來西亞）

呂創〈混吃等死〉（大陸）

汪鈞翌〈耳朵〉