還好有文學，讓我們得以「突破」疫情封鎖，達到心靈交流。第42屆旺旺時報文學獎得獎名單揭曉，共有報導文學類、新詩類、散文類、影視小說類共16人得獎，並定12月11日假時報大樓舉行頒獎典禮，現場將揭曉各類組名次。
誠如《中國時報》總編輯王銘義在《溫柔靠岸：第四十二屆時報文學獎得獎作品集》一書序中所言，「在疫病蔓延的歷史時刻，文學是療癒心靈的一帖良藥，適時反應了特殊年代的真情書寫」，也更突顯出今年時報文學獎的難能可貴。所有參賽者都打了美好的一仗，得獎者都是頂尖對決的精彩結果，非常恭喜他們。完整得獎名單如下（不分名次）：
報導文學類
邱曉玲〈曠野的聲音—台灣「客語聖經」開路者〉
眭澔平〈來去龍發堂〉
張薈茗〈溫柔靠岸〉
郭昱沂〈心好小姐的音樂田野〉
新詩類
陳盈慧〈養動物〉
漫漁〈夢的截圖〉
劉金雄〈對鏡，看見父親〉
潘雲貴〈繼承〉
散文類
薛好薰〈老漁人的寫字桌〉
吳育萱〈負壓〉
楊淳心〈積雪的房間〉
蕭名翊〈一箱過去〉
影視小說類
林楷倫〈讓鱉鬆口的雷聲，是悶是響？我好想知道〉
蔡曉玲 〈貓城〉（馬來西亞）
呂創〈混吃等死〉（大陸）
汪鈞翌〈耳朵〉
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。