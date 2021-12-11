蜂蜜被視作自然界中天然的糖漿，不少養生的飲食方式也會建議可以將蜂蜜加入在其中。不過蜂蜜中究竟有什麼養分？又對身體有什麼樣的好處？和黑糖、砂糖相比哪種比較健康？實際上的真相或許顛覆了我們的想像。

●蜂蜜、黑糖、砂糖誰健康？真蜂蜜可取代砂糖？

簡鈺樺營養師表示，蜂蜜是由果糖、葡萄糖兩種單醣所組成，從健康角度來看，和砂糖、黑糖相比其實差不多，一樣都是屬於精緻糖類，然而這類別的糖類一般並非人體所需要的糖類，此外也越來越多慢性疾病甚至癌症都指出精緻糖類是需要被限制的。

蜂蜜普遍被營養價值豐富，不少民眾也認為可以取代一般的糖類。但其實會有這樣的觀點，或多或少主要是因為它是大自然的產物，雖然確實內含多種營養素，若要吃到養生，一般一兩匙的量起不了什麼作用，恐怕得吃到非常大量才行，但這樣的吃法在達到養生目的之前，恐已造成精製糖攝取過多、血糖過高、肥胖等問題。

因此簡鈺樺營養師建議，吃蜂蜜作為食物上的輔料即可，作為養生食材益處不大，且吃多一樣對身體百害而無一利，若想養生，其他的蔬菜、水果效果會來得更加顯著。

(圖/今健康提供)

●蜂蜜雖營養價值不高 適時、適量尚可接受

不過蜂蜜也並非毫無益處，適量的簡單糖份補充可作為碳水化合物的來源，特別適合在運動之後補充。而蜂蜜也是常見可搭配於各種食物上的糖，有助食欲不佳者提升食欲，進而補充能量。另一方面，作為能量補充也有利於解酒，雖然效果恐怕依舊有限。而上述這些益處的關鍵都是在於糖而非蜂蜜的營養，因此不論為達何種目的，一樣都得注意份量。

(圖/今健康提供)

●蜂蜜作輔料為佳，高血糖等族群不宜

在了解蜂蜜和其他糖類一樣都是屬於精緻糖後，也就更容易能理解哪些族群不群不適合食用。糖對人體最直接影響的就是血糖，因此有高血糖、糖尿病等血糖問題族群在吃蜂蜜時得多加留意，別因為是天然的肆無忌憚的攝取。除此之外糖類在代謝時會經過肝臟，長期食用恐怕會增加肝臟的負擔，甚至引起非酒精性脂肪肝，也需特別注意。

除此之外，糖類在代謝時也容易轉換成脂肪，因此若有三酸甘油脂、膽固醇過高等血脂問題的族群自然也不建議攝取。而由於蜂蜜屬於生食，恐有肉毒桿菌引起細菌感染、食物中毒的疑慮，因此未滿１歲的幼童也應避免。

(圖/今健康提供)

●如何挑選真蜂蜜？更重要的是食品安全！

許多人在挑選蜂蜜時多會留意真偽，網路上也有不少蜂蜜專家、養蜂人提出藉由觀察色澤、泡沫、沉澱等方式評斷的方法。

對此簡鈺樺營養師則表示，蜂蜜的真偽從營養學來看在於天然與否，不過因為一樣都是糖，對健康的影響差異並不大，因此除了參考專家們評斷真偽的方式，建議民眾在挑選時，可多留意是否符合食品相關規範以及衛生安全、產地出處等認證，避免來路不明的蜂蜜，即便是天然的真蜂蜜也應留意，以確保食用安全。