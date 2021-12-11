時報文學獎自1978年舉辦以來，已成為許多作家發表創作的舞台與擂台，世代傳承各自精彩，是華文世界極具份量的文學獎項。

42年了。翻開時報文學獎歷屆得獎名單，會發現簡直就是一部台灣文學史，星光熠熠；人生的滋味、時代的觀察…透過他們的筆轉化成撼動人心的力量，對台灣社會影響深遠。適逢第42屆時報文學獎頒獎熱季，《中時新聞網》重現此一文學星光大道，讓所有得獎者名字再次「上台」，引領讀者回顧其風采。以下分四則稿件呈現所有名單：

第一屆至第十屆名單：

第一屆（1978年）

小說推薦獎：廖偉竣（筆名宋澤萊）《打牛湳村》

小說甄選獎：

首獎／詹明儒〈進香〉

優等獎／洪醒夫〈吾土〉、楊宏義（筆名小赫）〈風箏〉、張大春〈雞翎圖〉、李捷鑫（筆名李捷金）〈窄巷〉、朱天心〈愛情〉

佳作獎／張貴興〈俠影錄〉、盧非易〈日光男孩〉、江慶富（筆名江彤晞）〈小俠藍領巾〉、鄭紅綢〈美麗與毀滅〉、馬叔禮〈露水師生〉、鄭寶娟〈巫山雲〉、胡台麗〈媳婦入門〉

小說推薦特別獎：林也牧〈出診〉

報導文學推薦獎：林日揚（筆名古蒙仁）〈黑色的部落〉

報導文學甄選獎：

首獎（二人合得）／邱坤良〈西皮福路的故事──近代台灣東北部民間戲曲的分類對抗〉、曾月娥〈阿美族的生活習俗〉

優等獎／王鎮華〈台灣現存的書院建築〉、陳銘磻〈最後一把番刀〉、朱雲漢、丁庭宇〈杜鵑窩下的陰影〉、翁台生〈痲瘋病院的世界〉、馬以工〈陽光照耀的地方〉

佳作／張曉風〈新燈舊燈──林安泰古厝拆除一日記實〉、李利國〈我在淡水河兩岸做歷史狩獵〉

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第二屆（1979年）

小說推薦獎：林日揚（筆名古蒙仁）〈雨季中的鳳凰花〉

小說甄選獎：

首獎／黃孝忠（筆名黃凡）〈賴索〉

優等獎／姜保真（筆名保真）〈兩代之間〉、江慶富（筆名江彤晞）〈清水海岸的冬天〉、張貴興〈伏虎〉、胡台麗〈困境〉、鄭文山〈信〉

佳作／朱天心〈昨日當我年輕時〉、陳彥希〈真是抱歉哦！老弟〉、馮菊枝（筆名千青）〈屋後的野薑花〉、鍾延豪〈高潭村人物誌〉、吳錦發〈烤乳豬的方法〉、張清發〈絕招〉

小說推薦特別獎：香港北斗學社冬冬、江一帆等十四名作者合著〈反修樓〉

散文推薦獎：張曉風〈許士林的獨白〉

散文甄選獎：

首獎／高大鵬〈大雄寶殿下的沉思〉

優等獎／舒國治〈村人遇難記〉、黃慶綺（筆名童大龍）〈蕾一樣的禁錮著花〉、李豐楙〈小巷之歌〉、林文義〈千手觀音〉、童若雯〈夢稿〉

佳作獎／陳輝煌（筆名陳煌）〈淡水五帖〉、林清玄〈過火〉、王湘琦〈長春巷〉、許家石〈夏至篇〉、吳翰書〈東海散記〉、賴顯邦〈懶人的日記〉

散文紀念獎：邱楠（筆名言曦）

報導文學推薦獎：漢聲雜誌社《國民旅遊專輯》

報導文學甄選獎：

首獎／林元輝〈蘭陽平原上的雙龍演義〉

優等獎／馬以工〈幾番踏出阡陌路〉、林日揚（筆名古蒙仁）〈失去的水平線〉、楊定燮〈病兒求醫記〉、梁憲初〈春劫〉

報導文學特別獎：魏京生〈廿世紀的巴斯底獄〉

敘事詩推薦獎：王靖獻（筆名楊牧）〈吳鳳〉

敘事詩甄選獎：

首獎／莊祖煌（筆名白靈）〈黑洞〉

優等獎／鄭文山〈噍吧哖的英靈〉、鍾明德（筆名黎父）〈到眾神之路〉、羅智成〈一九七九〉、施善繼〈小耕入學〉、林淇瀁（筆名向陽）〈霧社〉、楊憲卿（筆名楊澤）〈蔗田間的旅程〉

佳作／周安托〈悲涼之旅〉、邱文雄〈鐘聲〉、管中閔（筆名管懷情）〈日月不淹春秋序〉、陳家帶〈不知名的航行〉、陳膺文（筆名陳黎）〈后羿之歌〉、江雪英〈歷史的烙痕〉、何光明（筆名荀孫）〈莫那魯道的悲歌〉

作家張曉風(左)、羅智成(右)。(合成圖/本報資料照)

第三屆（1980年）

小說推薦獎：王禎和〈香格里拉〉

小說甄選獎：

首獎／吳信雄〈一九七四〉

優等獎／陳偉明〈二度潮水〉、辜輝龍〈尪仔春〉、吳永毅〈新來的獅子〉

佳作／嚴曼麗〈招弟的兒子〉、童若雯〈高地〉、黃孝忠（筆名黃凡）〈歸鄉〉、許惠碧（筆名言無）〈人間戰事〉、李赫〈芒果〉、張貴興〈出嫁〉、陳彥希〈據說我殺了李維德〉、高大鵬〈夜奔〉、謝材俊〈只有來福槍馬和我〉、王定國〈獎品〉

散文推薦獎：高大鵬〈感性文化的哀歌〉

散文甄選獎：

首獎／陳瑞麟（筆名陳列）〈無怨〉

優等獎／張曉風〈再生緣〉、顏崑陽〈結婚日記〉、謝武彰〈燈火〉

佳作／陳宜靜（筆名沈因）〈我寫我母親〉、吳承明〈烽火的訊息〉、林清玄（筆名秦情）〈刺花〉、林薪傳（筆名狄峰）〈石頭義父〉、廖枝春（筆名羊牧）〈煉〉

敘事詩推薦獎：楊憲卿（筆名楊澤）〈桂林題壁〉

敘事詩甄選獎：

首獎／陳膺文（筆名陳黎）〈最後的王木七〉

優等獎／楊炤濃（筆名楊渡）〈刺客吟〉、李豐楙（筆名李弦）〈大地之歌〉、葉振富（筆名焦桐）〈懷孕的阿順仔嫂〉

佳作／鄭文山〈漂鳥〉、管運龍（筆名管管）〈村頭井邊桃花〉、高大鵬〈天問〉、羅智成〈問聃〉、劉克襄（筆名李鹽冰）〈快樂的森林〉

報導文學推薦獎：李利國〈我在人類文明的生死分水線上〉

報導文學甄選獎：

首獎／李碧慧（筆名心岱）〈大地反撲〉

優等獎／林洲民〈望安記事〉、李敬〈回憶北大荒〉、周陽山〈煙山一日談〉

佳作／林清玄〈不敢回頭看牽牛〉、林昭〈蘭嶼今昔〉、楊明顯〈無根草〉

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第四屆（1981年）

小說推薦獎：陳順賢（筆名東年）〈海鷗〉、梁文洲（筆名李衡）〈阿娜罕〉

小說甄選獎：

首獎／呂學海（筆名呂岸）〈屋頂上的魚〉

優等獎／蘇進強（筆名履彊）〈曬穀埕春秋誌〉、吳永毅〈聖人再世〉、魏良玉〈最後二十九日〉

佳作／施淑端（筆名李昂）〈誤解〉、雷驤〈友善的景象〉、韓鐘麟〈卞家老頭〉、張國立〈王二的天空〉、羅振昌〈巨椰〉、羅芙榮〈兩代情〉、傅豐琪〈禁忌遊戲〉、邱貴芬〈柴可夫斯基OP.43弦樂〉

散文推薦獎：黃武雄〈糟蹋〉

散文甄選獎：

首獎／陳瑞麟（筆名陳列）〈地上歲月〉

優等獎／洪文慶〈出巢〉、林清玄〈鴛鴦香爐〉、凌俊嫻（筆名凌拂）〈孩子和我〉

佳作／馮輝岳（筆名馮嶽）〈橫崗背之夢〉、彭明輝（筆名吳鳴）〈教堂之外〉、呂志宏（筆名呂念雪）〈沈睡已久的幸福〉、黃人和（筆名杜十三）〈室內〉、呂欣蒼〈二十號病房散記〉

散文特別獎：王潤華〈天天流血的橡膠樹〉

敘事詩推薦獎：徐訏〈無題的問句〉

敘事詩甄選獎：

敘事詩獎／趙衛民〈夸父傳〉、鄭文山〈哭泣的精靈〉、陳克華〈星球紀事〉、汪啟疆〈染血的天空〉

佳作／蘇紹連〈小丑之死〉、陳啟佑（筆名渡也）〈王維的石油化學工業〉

報導文學推薦獎：尤增輝〈鹿港三百年〉

報導文學甄選獎（四人合得）：簡文飛（筆名孔康）〈捕蟲者〉、李碧慧（筆名心岱）〈美麗新世界〉、洪月裡（筆名阮小晨）〈花嶼記實〉、施淑端（筆名李昂）〈別可憐我，請教育我〉

佳作／張曉風〈夜診〉、陳玄宗〈信義路五十六巷〉、王義雄〈史懷哲在台灣的一個朋友〉

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第五屆（1982年）

小說推薦獎：黃瑞田〈爐主〉

小說甄選獎：

首獎／廖輝英〈油麻菜籽〉

優等獎／朱天文〈伊甸不再〉、陳春秀（筆名陳燁）〈夜戲〉、余綺芳〈謝〉

佳作／黃慶綺（筆名童大龍）〈懼高症〉、張小鳳〈觸電〉、王偉強〈深於淚水〉、呂家衛〈窮鄉〉

小說紀念獎：洪醒夫

散文推薦獎：洪素麗〈「傻子」等篇〉

散文甄選獎：

首獎／彭明輝（筆名吳鳴）〈湖邊的沉思〉

優等獎／林清玄〈籮筐〉、郭明福〈父親大人〉、王裕仁（筆名苦苓）〈嶺土〉

佳作／蘇浩志〈祭牲〉、許金枝〈撿骨〉、林柏燕〈兩三燈火〉、陳輝煌（筆名陳煌）〈登陸記事〉、張貴興〈血雨〉

報導文學推薦獎：郭衣洞（筆名柏楊）〈金三角．邊區．荒城〉

報導文學甄選獎（二人合得）：吳英明（筆名安溪）〈泰北行記〉、葉輝明（筆名葉菲）〈被遺忘的一群〉

敘事詩推薦獎：莫洛夫（筆名洛夫）〈血的再版〉

敘事詩甄選獎：

首獎／張振翱（筆名張錯）〈浮遊地獄篇〉

優等獎／蘇紹連〈雨中的廟〉、吳德亮〈國四英雄傳〉、侯吉諒〈風塵中的俠骨〉

佳作／褚文杰〈成長〉、趙衛民〈后羿傳〉、溫德生（筆名林野）〈邊緣城市〉、陳正達〈冷去的詩〉、陳克華〈水〉

敘事詩特別獎：蔣勳〈母親〉

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第六屆（1983年）

小說推薦獎：陳永善（筆名陳映真）〈山路〉

小說甄選獎：李渝〈江行初雪〉

散文推薦獎：陳冠學〈田園之秋〉

散文甄選獎：

首獎／溫德生（筆名林野）〈藥理實驗室〉

評審獎／林清玄〈紅心番薯〉

新詩推薦獎（二人合得）：林鈺錫（筆名林彧）〈都市系列〉、羅智成〈離騷〉

新詩甄選獎：首獎從缺

評審獎／蔡文華〈候鳥悲歌〉、陳克華〈建築〉、蘇紹連〈深巷〉、王福東〈旅人之歌〉

優秀作家獎：葉文可

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第七屆（1984年）

小說推薦獎：蕭慶餘（筆名蕭颯）〈「小葉」等四篇〉

小說甄選獎：

首獎／袁瓊瓊〈滄桑〉

評審獎／張國立〈小鎮上發生的罪行〉、彭小妍〈圓房〉、嚴大為〈沒有嗅覺的人〉

散文推薦獎：熊秉明〈關於羅丹〉

散文甄選獎：

首獎／林清玄〈迷路的雲〉

評審獎／徐植蔚〈剃眉記〉

新詩推薦獎：劉克襄〈「美麗小世界」等十首〉

新詩甄選獎：

首獎／陳輝煌（筆名陳煌）〈煙灰缸及其它〉

評審獎／蘇紹連〈三代〉、宋建德〈車站的阿拉伯人〉

科幻小說獎（二人合得）：范盛泓〈問〉、張大春〈傷逝者〉

佳作／林耀德（筆名林燿德）〈雙星浮沉錄〉、黃孝忠（筆名黃凡）〈戰爭最高指導原則〉、何復辰〈桃子的滋味〉

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第八屆（1985年）

小說推薦獎：劉武雄（筆名七等生）〈「哭泣的墾丁門」等四篇〉

小說甄選獎：

首獎／周腓力〈一週大事〉

評審獎／盧非易〈人生〉、藍博洲〈喪逝〉

散文推薦獎：蔣勳〈萍水相逢〉

散文甄選獎：

首獎（二人合得）／詹西玉〈竹之情〉、銀正雄〈沉痛的感覺〉

新詩推薦獎：余光中〈「十年看山」等十首〉

新詩甄選獎：

首獎／汪仁玠（筆名沙笛）〈蛻之後〉

評審獎／陳克華〈病室詩抄〉

科幻小說獎（二人合得）：葉言都〈我愛溫諾娜〉、駱伯迪〈文明毀滅計劃〉

佳作／高正奕〈感謝小兄弟〉、許順鏜〈渾沌之死〉、何復辰〈夕沈〉

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第九屆（1986年）

小說推薦獎：李永平〈吉陵春秋〉

小說甄選獎：

首獎／張大春〈將軍碑〉

優等獎／張國立〈老金的護照〉、郭麗華〈他是阿誰〉

散文推薦獎：林文月〈午後書房〉

散文甄選獎：

首獎／陳奐廷（筆名陳金）〈在曠野中獵日〉

評審獎／李金蓮〈在碧寮村渡過的耶誕夜〉

優等獎／劉魏銘（筆名劉還月）〈最後的信天翁〉

新詩推薦獎（二人合得）：羅智成〈「說書人柳敬亭」系列作品〉、林耀德（筆名林燿德）〈銀碗盛雪〉

新詩甄選獎：首獎從缺

評審獎／王添源〈我不會悸動的心〉

優等獎／陳克華〈室內設計〉

佳作／楊濟平（筆名楊平）〈坐看雲起時〉、游志誠（筆名游喚）〈帝出記〉

童話創作推薦獎：陳玉珠〈「魔術雲」等十四篇〉

童話創作甄選獎：

首獎／孫晴峰〈小紅〉

評審獎／張如鈞〈奇奇鎮的怪事〉

優等獎／李淑真〈柚子花〉

文學特別貢獻獎：梁實秋

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第十屆（1987年）

小說推薦獎：雷驤〈矢之志〉

小說甄選獎：首獎從缺

評審獎／賴西安（筆名李潼）〈恭喜發財〉

優等獎／吳泰清（筆名苔青）〈在獸醫的桌旁〉

佳作／林柏燕〈江建亞〉、李富美（筆名于桑）〈觀貓者〉、朱天心〈十日談〉、吳淑美（筆名吳晉）〈侏儒馬秋〉

散文推薦獎：王靖獻（筆名楊牧）〈山風海雨〉

散文甄選獎：首獎從缺

評審獎／王家祥〈文明荒野〉

優等獎／陳幸蕙〈向日葵〉

佳作／江仁安〈病房感思〉、黃慧鶯〈起居注〉、路平（筆名平路）〈恐怖電影〉

新詩推薦獎：鄭文韜（筆名鄭愁予）〈「黃土地」等十首〉

新詩甄選獎：

首獎／陳志文（筆名李瘦蝶）〈昆蟲紀事〉

評審獎／黃智溶〈今夜妳莫要踏入我的夢境〉

優等獎／劉滌凡〈永恆的鄉愁〉

中篇小說甄選獎：張貴興〈柯珊的兒女〉、張靄珠〈小男人〉

文學特別貢獻獎：葉石濤《台灣文學史綱》