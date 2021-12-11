四大公投將於18日舉行投票，只剩倒數一周。正反方及藍綠營全拚了，全台極力宣講、催票。國民黨籲請民眾12月18日一定要出來投票，喊出「四個同意，台灣更美麗」。民進黨則是主打宣傳不同意的重要性，喊出「四個不同意，台灣更有力」口號，全力備戰公投案。到底四大公投在投什麼？沒過會怎樣？《中時新聞網》特別製作懶人包，用簡單易懂的概念，讓讀者了解。

今(11日)為投票日前的最後一個周末，除了有中選會舉辦的最後一場公投意見發表會，國民黨下午也舉辦盛大的「四個同意，就是民意」公投說明會，力拚500萬人投下同意票。民進黨方面則是在11、12日舉辦三場大型公投說明會。

以下為《中時新聞網》整理的四大公投懶人包，以五大QA方式呈現，供讀者快速掌握：

Q1.公投案有哪四個？

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁

Q2.誰提的？

➤重啟核四：黃士修

➤反萊豬：林為洲

➤公投綁大選：江啟臣

➤珍愛藻礁：潘忠政

公投案提案人。(製圖/陳友齡)

Q3.主文為何？

➤第17案主文：您是否同意核四啟封商轉發電？

➤第18案主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

➤第19案主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

➤第20案主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）

公投案主文。(製圖/陳友齡)

Q4.沒通過會怎樣 ?

➤重啟核四：正方強調，若沒通過會造成缺電、漲價、空汙和國安等4危機。反方則指出，核四重啟面臨核廢料處理問題，而政府已規劃提高再生能源及低碳天然氣發電比例，確保穩定供電。

➤反萊豬：正方強調，若沒通過，萊克多巴胺缺乏人體長期攝取量之健康報告、依國人飲食習慣攝取豬肉數量遠高於其他肉品，雖有國際標準但未必適用於國人、政府邊境抽檢率低，全面標示將耗費大量人力成本 、政府黑箱決策且迴避立院監督，導致中央方不同調將耗損國力，恐淪利益交易籌碼。

➤公投綁大選：正方強調，若沒通過會降低投票率，不符合民主文化。反方則指依上次經驗太慘痛，顯見有缺失。

➤珍愛藻礁：正方強調，若沒通過，珍貴的藻礁地景及生態系將遭破壞。反方則指已盡力做到生態保護。

公投案相關內容。(製圖/陳友齡)

Q5.怎樣才算通過？（門檻）

根據《公民投票法》規定，有效同意票須達投票權人總額1/4以上，且有效同意票數應多於不同意票者，才算通過。