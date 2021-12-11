第三十一屆（2008年）

短篇小說獎：首獎從缺

評審獎／陳育萱〈蒂蒂〉、謝文賢〈真神〉、張經宏（筆名壹通）〈賣貓記〉、陳淑敏（筆名米果）〈月光宅急便〉

散文獎：

首獎／潘如玲（筆名如靈不語）〈王爺公、阿嬤與我〉

評審獎／謝明成〈脫身術〉、江凌青〈自助餐式書寫〉

新詩獎：首獎從缺

評審獎／吳佳蕙〈時光〉、許嘉瑋〈我與我所知的微型飢餓史〉、董秉哲（筆名達瑞）〈樂園〉

報導文學獎：

首獎／陳俊志〈人間．失格─高樹少年之死〉

評審獎／屠佳〈河邊遺夢〉、徐麗雯〈米殤〉

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第三十二屆（2009年）

短篇小說獎：

首獎／張經宏（筆名壹通）〈壁虎〉

評審獎／李振弘〈失格〉、李天葆（筆名宋宣影）〈指環巷九號電話情事〉

散文獎：首獎從缺

評審獎／馮傑〈器皿記〉、謝韻茹〈有畔〉、許俐葳（筆名神小風）〈親愛的林宥嘉〉

新詩獎：

首獎／沈政男〈演化〉

評審獎／王振聲〈等到我們的眼睛長出了樹〉、吳文超〈跟你一起去旅行〉

書簡獎：

優選／李鴻基（筆名小玉西瓜）〈佐藤達廣先生您好〉、何俊穆〈長大吧〉、沈信呈（筆名沈眠）〈求道者──寫給跳舞中的小次郎〉、林力敏〈黑白的弟弟〉、林則堯〈木津同學〉、尚豫翎〈給我中學時代的初戀〉、李淑娟（筆名美少女歐巴桑）〈寫給莉香〉、姚竹音〈親愛的譚寶蓮〉、陳秀惠（筆名秀逗）〈打勾勾的約定〉、黃美文〈給烏魯基歐拉〉、彭浩翔〈回宜靜小姐〉、裴學儒〈致阿修羅男爵〉、蔡文騫〈天啊，阿尼復活了──致南方四賤客阿尼〉、劉韋利〈因為你是天才〉、劉紅卿（筆名劉息壤）〈賜給我力量吧，希瑞姐姐〉

評審獎／王伊凡（筆名丘小花）〈給乖乖的一封信〉

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第三十三屆（2010年）

短篇小說獎：

首獎／葉揚〈阿媽的事〉

評審獎／謝文賢〈椅子〉、黃淑真（筆名擬雀）〈接送〉

散文獎：

首獎／楊德祥（筆名楊邦尼）〈毒藥〉

評審獎／張怡微〈大自鳴鐘之味〉、曹疏影〈錦繡，或蒙古人在翁布里亞〉

新詩獎：

首獎（二人合得）／楊書軒〈桃花源‧2010〉、許裕全〈Fistula〉

評審獎／李成友（筆名方路）〈父親的晚年像一尾遠方蛇〉

書簡獎：

優選／丘愛霖〈親愛的克勞薩大人〉、蘇培英（筆名安耀潛）〈給章魚哥的信〉、陸怡臻（筆名年華）〈親愛的鼬〉、江欣樺〈關於呼吸的意義〉、李榮森（筆名李小克）〈涼宮，借給我妳的憂鬱〉、林力敏〈形變的身，不變的愛〉、張俐璇〈永遠的小叮噹〉、陳栢青〈此致金牛座〉、黃彥瑄〈拯救世界如此容易〉、賴以威〈宮城良田〉

小品文獎：

優選／方秋停〈兩面海洋〉、石尚清〈花崗山寫悠閒〉、劉志宏（筆名伍季）〈憂鬱的深度〉、洪梓源（筆名洪七公）〈狗眼〉、洪素萱〈禮物〉、洪碩鴻〈肥料〉、張英珉〈鳥啄梨〉、黃裕文〈飛去來〉、廖梅旋〈風中東埔〉、鄭麗卿〈午後的存在〉

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第三十四屆（2011年）

短篇小說獎：

首獎／黃正宇〈土匪〉

評審獎／廖梅璇〈咕咕〉、錢佳楠〈一顆死牙〉

散文獎：

首獎／吳妮民〈週間旅行〉

評審獎／紀方肯（筆名方肯）〈修書記〉、陳葦珊〈麥麥群島〉

新詩獎：

首獎／陳宗暉〈地圖作業〉

評審獎／林禹瑄〈對坐〉、陳昌遠〈試著變得矯情〉

書簡獎：

優選／李振弘〈致雛田──那個溫柔的孩子已離去〉、李振豪〈請教他說話〉、林筱薇〈MADAO的生活態度〉、周紘立〈丸時間〉、蘇園雅（筆名袁亞）〈與小新話家常〉、張玉儒〈來自二十一世紀〉、甘炤文（筆名勒虎）〈為了你的純情和果敢──致美環〉、盛浩偉〈生命的減法與活著的加法──給西爾爾克〉、游常山〈寫給寶馬王子〉、裴學儒〈Hello, Kitty〉

小品文獎：

優選／方秋停〈拾蚵〉、沈政男〈百龍之島〉、沈信呈（筆名沈眠）〈玻璃〉、李時雍〈背海的海──給南方澳〉、李振豪〈形同於土地的事物〉、黃信恩（筆名Ian）〈雨後暴發戶〉、陳宗暉〈海浪依舊是海浪〉、陳維鸚〈快速的風景〉、陳樹金（筆名陳玖）〈在眾神的花園歌唱〉、謝瑞珍〈涸劫〉

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第三十五屆（2012年）

短篇小說獎：

首獎／連明偉〈苔生〉

評審獎／黃淑真（筆名黃淑假）〈金花〉、羅士庭〈淺色的那條〉

散文獎：

首獎／盛浩偉〈沒有疼痛〉

評審獎／曾翎龍〈丼〉、游善鈞〈開始寫這篇文章〉

新詩獎：

首獎／王勝男（筆名波戈拉）〈造字的人──「文明，始於兩人之間的細節。」〉

評審獎／劉峻豪（筆名阿布）〈致死者〉、陳利成（筆名陳胤）〈我的詩跟著賴和的前進前進〉、張英珉〈與達爾文對談〉

書簡獎：

優選／李安婷〈給龍貓先生的一封信〉、吳佳韋〈致 漫無止盡八月的長門有希〉、吳建興〈遙遠思念──致麵包超人〉、陳怡萱（筆名牽心）〈唐老鴨式語〉、沈宗霖（筆名神神）〈無語觀世音〉、陳欣怡〈無臉男〉、黃文俊〈事情的真相，永遠只有一個〉、黃蘭新〈妮可．羅賓……海賊王〉、廖啟廷〈罪人的挑戰書──致奇樂〉、劉威廷〈給我心中的男孩──碇真嗣〉

小品文獎：

優選／林筱薇〈友人在家〉、吳星瑩〈飛行的城市街道〉、吳建興〈悠舞山路〉、劉峻豪（筆名阿布）〈最後的普通車之旅──給J〉、陳新添（筆名陳林）〈屏東鎮安小站〉、陳慧潔〈鄉村青〉、王碧珠（筆名番紅花）〈山中筍〉、許雅婷〈採種田一景〉、游書珣〈廚房裡的雙人舞〉、潘貞仁〈喧囂夏夜〉

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第三十六屆（2013年）

短篇小說獎：

首獎／張怡微〈哀眠〉

評審獎／張婉雯〈明叔的一天〉、楊莎〈魚汛〉

散文獎：

首獎／林巧棠〈錯位〉

評審獎／高自芬〈夜航〉、黃克全〈迷溪記〉

新詩獎：

首獎／張繼琳〈舊石器時代〉

評審獎／涂宇安〈機心宇宙〉、蕭皓瑋(筆名童安)〈青春自述〉

書簡獎：

優選／黃美曦〈致帕．拉格維斯特先生〉、蘇園雅〈因為你，我在路上〉、趙文豪〈一位青年藝術家的畫像─致七等生〉、段以苓〈森茉莉女士 芳鑒〉、黎衡〈給里爾克的一封信〉、蔡琳森（筆名姚秀山）〈我與班雅明的一場夢〉、李安婷〈好好活著〉、鄭若珣〈再見，玉波師！〉、林巧棠〈牠們的眼睛──致艾莉絲‧沃克〉、鄭宜芬〈驚世畏友張愛玲〉

小品文獎：

優選／李彥瑩〈家栽時光〉、鄭楣潔〈慣行農法〉、鄧力豪〈秀才窩〉、林力敏〈戰嶺小草〉、蘇梓欽〈河堤〉、邱淑娟〈木泣〉、董秉哲（筆名達瑞）〈很難找到的路〉、李凱珺〈晚安，阿里山〉、賴舒亞〈向山舉目〉、沈信呈（筆名沈眠）〈他人的天使〉

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第三十七屆（2014年）

短篇小說獎：

首獎／陳又津〈跨界通訊〉

評審獎／邱靖巧（筆名尚靖）〈不沾鍋上的魚〉、盧慧心〈一天的收穫〉

散文獎：

首獎／陳栢青〈內褲，旅行中〉

評審獎／陳逸如（筆名包子逸）〈以跳水的姿勢騰空〉、楊婕〈曬衣情事〉

新詩獎：首獎從缺

評審獎／陳顥仁〈頹廢禪〉、王聖豪〈不惑之年〉、吳鑒益〈今夜，讓我陪你讀一本書〉、張春炎〈一位年老社會學家的詩〉

書簡獎：

優選／葉衽榤〈致頭城獨行者李榮春〉、魏振恩〈詹姆斯萊特〉、王晨翔〈阿爸與老房子──致宋澤萊〉、林力敏〈張礙〉、徐震宇〈敬致史蒂芬．褚威格先生〉、董秉哲〈說不完的故事〉、詹卉翎〈看不見──致太宰治〉、曾谷涵〈日子這樣就可以了〉、黃文俊〈靜止在──最初與最終〉、李振豪〈第二封信〉

小品文獎：

優選／張日錦〈燕子〉、蔡文鶱〈滯留時光〉、徐惠隆〈鵝鳴呷叫〉、郭品宏〈找一株鼠鞠草〉、莊樹諄（筆名瑟烈思）〈遇見翠鳥〉、林芳騰〈觀霧觀自在〉、陳曜裕〈小間裡的收藏〉、張英珉〈滅蚊燈〉、劉冠顯〈山旅〉、葉士瑜〈記憶中的綠寶石〉

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第三十八屆（2015年）

短篇小說獎：

首獎／黃瀚嶢〈搖樹〉

評審獎／李芙萱〈影子情人〉、林志豪〈饗宴〉

散文獎：

首獎／楊莉敏〈世界是野獸的〉

評審獎／黃芝雲(筆名黃岡)〈死亡是一朵苦楝花開〉、謝子凡〈住院〉

新詩獎：

首獎／何亭慧〈她的名字〉

評審獎／房靖荃〈節序帖〉、劉禕家(筆名砂丁)〈超越的事情〉

書簡獎：

優選／李璐〈夏天的回聲〉、蘇其華〈新的一天〉、梁家麟（筆名長井代助）〈夏目漱石的火車〉、蔡文騫〈變形記〉、林佳樺（筆名端木華）〈您離去的腳步，是點點微光〉、李映柔（筆名璞茗）〈特寫〉、劉雯詩（筆名真一）〈疊韻與輪迴〉、陳春妙〈竟成藩溷之花──致蒲松齡〉、余志挺〈奔跑吧！你這無賴──寫信給太宰治〉、吳金龍〈不及遲來〉

小品文獎：

優選／蔡宜勳（筆名蔡澤民）〈消失的海灘〉、蔡文騫〈介殼蟲〉、潘貞仁〈島頭白雪〉、陳書伶〈被經過的地方〉、張廷碩〈你騎，Ubike〉、劉彥辰〈山越〉、許宸碩〈內埤海灣〉、黃文俊〈往更靠海的地方而去〉、洪春峰〈自然，田〉、陳衍帆（筆名知暖）〈夏日寒溪〉

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第三十九屆（二０一八年）(2018)

影視小說獎：

首獎／張英珉〈雪線〉

二獎／周桂音〈迷漾時光〉

三獎／周新天〈彩蝶何處〉

散文獎：

首獎／白樵〈當我成為靜物並且永遠〉

二獎／林徹俐〈廚房〉

三獎／林佳樺〈吹笛人〉

新詩獎：

首獎／袁紹珊〈快照亭〉

二獎／陳育律〈杜布羅夫尼克〉

三獎／洪秀貞〈愛情戒斷症〉

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第四十屆（2019年）

影視小說獎：

首獎／洪昊賢〈之後〉

優選獎／張今兒〈玫瑰彌撒〉

佳作／王鵬飛（筆名錘子）〈腎〉、黃家祥〈幻肢〉

散文獎：

首獎／陳榮顯〈一部紀錄片的完成〉

優選獎／陳宛萱〈Monster〉

佳作／賴俊儒（筆名MBKBN）〈謎語練習〉、林佳樺〈守宮〉

新詩獎：

首獎／Yu Xiu Wang （筆名宇秀）〈下午有這樣一件旗袍〉

優選獎／陳怡芬〈走失〉

佳作／沈信呈（筆名沈眠）〈憂鬱史〉、楊書軒〈蛛蝶〉

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四十一屆（2020年）

影視小說獎：

首獎／江洽榮〈孫悟空〉

優選獎／魏執揚〈老魏〉

佳作／王若虛〈床上無小事〉、高翔〈落山夕陽〉

散文獎：

首獎／林佑軒〈在巴黎，我亞洲的身體〉

優選獎／崔舜華〈遊當記〉

佳作／何曼莊〈今年煙花特別多〉、黃庭鈺〈衣戀〉

新詩獎：

首獎／蔡凱文〈作文課〉

優選獎／張繼琳〈孕期〉

佳作／丁威仁〈他的媽媽〉、劉金雄〈最後的黑色部落〉