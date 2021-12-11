林秉樞因暴打立委女友高嘉瑜，成為網路熱搜關鍵字，但原本名不見經傳的小子，到底如何從政界一路混進商界，最終還震掉一個國策顧問？

「某天在一個新潮流的餐會上碰到Raphael（林秉樞），他先是上下打量我，一直想加我LINE，事後還到處探聽我的來歷！」一名曾與林秉樞聚會的前立委辦公室助理對《今周刊》說，林秉樞在飯桌上老是吹噓自己和國安局很熟，他原本還以為林是「特務底」，但私下詢問情治系統卻「查無此人」，他認為這個人「遲早出事」。

林秉樞是誰？原本名不見經傳的他因暴打立委高嘉瑜，淪為網路熱搜排行榜第一名的「渣男」，但他遭收押後，事情並未終結，隱藏在他身後的那串政商人脈正一層層被剝開，案外案的發展遠比本案精采。

林和高嘉瑜一樣都出身法律系，他是中原大學財經法律系畢業，2012年拿到中央大學法律與政府研究所碩士學位，現在仍是政治大學政治所博士班學生。

外界對學法的人有刻板印象，但林骨子裡卻有文字魂，他的碩士論文題目是艱深的「Gadamer哲學詮釋學在憲法解釋的運用」，但引言卻挺浪漫，「Gadamer在承繼其師海德格的存有論開展後，走出了一條不同於傳統浪漫主義哲學的理論……。」

林秉樞的文筆，或與出身書香世家有關，他的父親是校長、母親是老師，姊姊則是中部地區法官。不過他沒走上法律路，反而以「Raphael」為筆名在「關鍵評論網」寫專欄；自介則十足文青風：「本科念法律，博士專攻政治哲學、中國研究。會點小提琴、喜歡圍棋；半夜常吃鹽酥雞，陷入減肥永遠不成的惡性循環難解。」

他的文字功力獲民進黨前祕書長羅文嘉的認可，羅曾錄取他當「寫手」，但因故作罷。而掛在他身上的網軍、寫手、學者等名詞，現在看來，似乎都只是掩飾身分的工具。

被爆熟識新系公關公司

「林秉樞的真正工作是當網軍和業主之間的『掮客』、『白手套』，賺的是仲介水錢（佣金）。要付錢操作輿論的業主不可能出面，林秉樞就是那道防火牆！近年來有幾家知名公關公司曾傳出和林秉樞『有互動』，惟勤就是其中之一。」知情人士透露。

「惟勤」公關公司在政治圈頗為知名，這家公司和民進黨新潮流系淵源極深。2019年12月，前立委邱毅舉行記者會時曾爆料，惟勤董事長就是新潮流大老、民進黨前立委賴勁麟，也是當時還是立委候選人賴品妤（現任立委）的父親。

兩年過去，惟勤兩個字又浮上檯面。查詢經濟部商工登記系統，「惟勤公關顧問股份有限公司」董事長目前確實仍為賴勁麟，該公司資本額6百萬元，登記地址則在台北市民權東路。對於林秉樞是否和惟勤多有合作，本刊致電惟勤公關公司，惟勤則表示「沒有林秉樞這個員工，同時沒聽過也未接觸過此人。」

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1303期)