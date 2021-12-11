雖然目前還未看出新變種病毒Omicron實質的影響，不過目前大致上的觀察是傳播速度快、中輕症偏多且年輕人感染居多，顯然未來病毒傾向流感化是不可逆的趨勢。明年口服藥將問世，全球開始施打第三劑加強針，目前世界對於疫情的發展還是樂觀看待，總體經濟仍然持續朝向復甦成長的步伐。

前幾天在超市買東西，一位阿婆對於一顆奇異果標示特價13元而非店員的電腦系統15元爭執不休，一位友人預先訂位明年暑假的機票，價位較原本的多了2倍之多。我不否認物價已經上漲是確定的事實，差別在於有沒有構成通貨膨脹的定義。簡單來說，就是物價水平上升、貨幣購買力下降，普遍、持續、顯著上漲是必要條件。

去年因為疫情衝擊，供應鏈供需失衡，勞工、原料短缺，種種完美風暴造就物價上漲的壓力，是否為惡性尚難定論，不過物價上漲已經是事實。所以接下來的投資理財原則，也必須要將這條件列入充要因素來考量。一般來說，通膨初期是有利於股市表現，持有現金是最不建議的作法，其餘就是投資組合的配置。

1.房地產或是REITS（編按：不動產投資信託）都可以考慮。

2.黃金由於沒有孳息功能，所以比例不能太高。

3.股票方面可以考慮績優成長股，高現金殖利率股，高科技股。

4.基金方面如多元資產組合基金，全球高科技基金，特別股基金，原物料基金，平衡基金。

5.抗通膨債券基金，高收益債券基金，可轉債基金。

人生在很多時候就必須要做出抉擇，是否轉換跑道、是否要出國留學、是否要成家或是單身。在投資行為也是如此，沒有人可以百分百「確認」任何商品、工具的未來走勢，所以只能夠把握機會和調整投資策略。

我的看法是永遠不能沒有投資部位，定期定額投資是一種半強迫方式，價值投資則是每次遇到市場失控恐慌之際就要「勇敢」出手，另外金字塔操作方法就是愈跌，買進愈多，反之，賣出方式就是倒金字塔操作，愈漲賣愈多。

美股儼然成為全球股市的多頭領頭羊，我也不免俗建議一些個股供各位參考。AMD（超微半導體）、 NVDA（輝達）、 MSFT（微軟）、NVT（Navitas Semiconductor）、STM（意法半導體）、ON（安森美半導體公司）、JET（US Global Jets ETF）、 SBU（星巴克）、F（福特汽車） 以上。

編按：撰文者老馬，為一位浸淫市場近三十年的大戶，分享投資風向、股市內幕和理財心得。

※中時新聞網提醒您：本文所提及之股票、基金等投資商品，非任何投資建議與參考，請自行判斷審慎評估風險。