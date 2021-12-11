聯準會主席鮑爾封殺「通膨暫時論」，翻轉市場對聯準會貨幣政策調整的預期，加大縮減QE幅度、加速升息腳步的預期正在資本市場掀起一場資金大遷移，金融資產價格波動加劇，導致法人操作轉趨保守，加上年終將近準備放假的外資、持盈保泰等領獎金的投信，恐讓年底的投信作帳行情熱度降溫，盤面多方資金將因此更加聚焦集團作帳行情，集團股漲勢更為凌厲。

威盛集團漲勢成指標

觀察台股各集團近期股價表現，漲勢最強且最整齊的就屬威盛集團，從十月中的元宇宙題材一路延續至今。但進入十二月後，攻擊力道再度轉強的就僅剩下集團中市值最小、成交量最低的立衛(5344)及建達(6118)，十二月前五個交易日漲幅仍達三八％及三○％，同時間宏達電(2498)及威盛(2388)的漲幅卻只有八％及二％，顯然資金在威盛集團或元宇宙題材已有資金退潮的跡象。

受此變化影響，資金轉向追逐其他集團的機率就會變高，但勢必不會再以元宇宙題材作為集團作帳的主題。

華孚車用含量高 十二月鳴槍起跑

目前觀察到汽車應用商機，是多個集團中股價表現最強個股的共通點，投資人可依循此主題在各集團中挖寶，應有機會從中找到集團作帳飆股。

聯華神通集團中股價異軍突起的就是華孚(6235)，十二月前五個交易日股價漲幅達三五％，專攻車載產品鎂鋁合金機構件，營收占比達八二％(燃油車零部件占比四五％，電動車零部件占比三七％)，算是純種的車用商機受惠者。

公司的競爭力在於鎂鋁合金半固態觸變成型，符合電動車輕量化的趨勢。目前新產品開發大多在設計階段就參與，提供輕量化設計結構，提高導入鎂鋁合金機構比例。

公司車用訂單包括中央顯示器支架、儀表板支架、背光模組殼體、轉向器支架、遮陽簾支架、電子控制元件殼體等，因應車載顯示器業務持續成長，今年第四季將開出馬鞍山二期廠，也規劃在馬鞍山市再建立新生產據點，土地可望於二○二二年第一季取得，四月開始動工，年底完工，二○二三年第二季進入客戶認證階段，將給予市場對二○二二年及二○二三年的營運可隨車市回溫再成長的期待。

公信為MIH重要夥伴

聯電集團尚在興櫃市場的公信(8119)近期股價也相當強悍，十二月前五個交易日股價漲幅達二一％，其子公司Bcom為汽車電子Tier 1專業供應商，產品包含車載資訊娛樂系統、駕駛資訊顯示系統、數位電控系統、行駛記錄系統與智慧駕駛輔助系統(ADAS)等解決方案。

公司表示在電動巴士應用上，一輛車就可導入五項現有技術，包括智慧駕駛平台的中控系統，數位化的整車控制平台，導入盲點偵測的電子後視鏡、內輪差警報，用來控制大燈、小燈、雨刷、天窗的車身控制器，配合政府政策的行車資訊平台讓車子跟路上的交通號誌進行溝通。

本文作者:高適

(本文摘自《理財周刊1111期》)