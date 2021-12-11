日月光投控(3711)，全球最大半導體後段封裝、測試集團，也是台積電、聯電晶圓製造後段封裝測試的合作夥伴，又一座台灣之光。

日月光股本439億，去年營收4769億，營收/股本周轉率1096%，營運效能極強。今年前十月累計營收4498億，年成長19.63%，毛利率由去年平均16%今年第三季提升至20.43%，純益率由去年平均5%提升至今年第三季9.85%，今年第三季EPS 3.29元創單季新高，累計前三季7.68元，已超越去年全年6.47元。

日月光12月1日宣布以14.6億美元(約新台幣604億元)出售中國大陸子公司(北京智路資本)，認列利益新台幣174.8億元，將在第四季入帳，EPS貢獻4.06元，合計全年EPS有機會高達15元，以12月8日收盤價107元計算，本益比只有七倍，具長線投資價值。

籌碼部分：外資持股高達78.93%，三大法人合計80.61%，高於台積電法人持股76.48%，是台股法人持股比例最高的一家公司，董監事持股也高達16.14%，合計96.75%股票在特定人手中，籌碼十分安定。

11月6日公司宣布實施庫藏股買回5.5萬張，目前已執行買回超過五萬張，佔股本1%。每年第四季都是法人作帳季節，尤其法人高持股的公司股價都會有大漲的機會，日月光股價已站上年線105元，未來只要半年線112元再突破形成多頭排列，就會開始加速補漲。

本文作者:林和彥

(本文摘自《理財周刊1111期》)