Omicron變種病毒目前的解讀為傳染力強，但毒性相對較低，這也給了金融市場比較和緩的機會，就技術面來說，台股前波高點附近為壓力區，所以這裡的指數走勢要扶搖直上頗為困難，接下來行情整理時間拉長，但是長線多方並未改變，而短線回檔就得注意逢低佈局的機會，並且迎接這波年底作帳行情以及到明年第一季末之前的資金行情，就有這樣偏多操作的機會！

傳統而言，每年年底的第四季末到明年第一季之前的資金行情及財報空窗期，也就是作夢行情啟動，而從近期整理過後並轉強的族群來看，包含晶圓代工、伺服器相關、貨櫃航運股及車用二極體等相關題材股，反而是在近期整理的過程當中投資朋友可以留意的方向！一來股價位置還不算太高，也是整理時間足夠底型有出線的選項，策略上就可以留意回檔佈局的機會。

策略上，目前大盤接近一萬八千點附近，自然會出現比較明顯的震盪，但操作上不用太過去追價，而震盪回檔就又是低檔承接的好機會！

我們就時間波的考量來看，十二月上旬到中旬左右就有機會整理完畢，而十二月下旬包含法人與集團作帳行情啟動，就有可能發動攻擊波段！

期貨操作 就是震盪拉回找到進場的機會

台股指數方面，短線進入震盪盤整的局面，在期貨的操作策略上就不宜追價，利用震盪回檔的時刻再來進場，會相對比較安全，也就是趨勢是多方，但操作上不追高，等待拉回支撐的位置再勇敢進場，這也是我們近期在期貨市場的操作方式！

以上週加權指數震盪低點來到17560點附近，就是還不錯的進場點位，當然，期貨操作也必須要好好設定停損或停利點！所以在每一次進場的時刻，該如何停損停利出場的策略，也要一併做好考量！

本文作者:錢冠州

(本文摘自《理財周刊1111期》)