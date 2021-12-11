時序已來到年底，儘管全球都面對通膨以及利率的走升，但在疫苗施打率普及、各國經濟逐漸解封、財政刺激政策及資金的帶動下，全球經濟在二○二一年都有一波強勁的反彈。通膨飆升也讓全球金融市場觀望，是否會促使主要央行轉鷹，逐漸調整過去兩年來寬鬆政策的步伐，以美國聯準會來說，已宣布從十一月底啟動縮減購債規模，每月縮減一五○億美元，不過聯準會強調的「在縮減購債計畫結束前，並不會啟動升息」，但對加速縮減購債及升息步伐抱持開放態度，也讓市場密切關注聯準會接下來的動向。隨著二○二一即將步入尾聲，二○二二年將至，法人機構紛紛陸續提出二○二二展望及首選族群，幫助投資人看見未來趨勢與從中找尋投資機會。

美升息腳步三種假設情境

全球經濟情勢伴隨著Covid-19的反覆而增添變數，富邦金控首席經濟學家羅瑋博士，對明年美國升息腳步提出三種不同情境假設。最好也是最可能發生的情況是劇本一：疫情獲得控制，Fed於二○二二下半年升息，各國放寬出入境管制，服務性活動復甦可望支撐美經濟成長、亞洲的內需及旅遊活動也將於下半年陸續恢復。

劇本二是Fed於二○二三上半年升息，美國經濟持續復甦，但新興市場消費動能恢復緩慢，中國經濟出現疲態，亞洲國家出口增長放緩。

劇本三則是疫情反覆衝擊經濟，Fed於二三下半年升息，主要國家復甦動能放緩，新興國家投資及消費增長走弱，美元則會因避險需求走高。

兆豐投顧認為，Fed最快將在明年六月後首次升息，全年有兩次升息的可能。凱基投顧認為，美國升息時間點也與兆豐投顧相同，不過升息有可能來到三碼。相較其他機構，瑞銀開出第一槍，認為美國升息恐延至二三年，且美國在疫情反覆下，是否全面退出寬鬆貨幣政策恐怕還有待考量。

展望台股明年表現，元大投顧最樂觀，認為二○二二年上看台股高點達二萬一千點；凱基投顧認為二○二二年第一季台股有機會挑戰一萬九千點大關，台股將呈現開高走低再反彈的Ｖ型態格局；富邦投顧認為，台股指數區間一萬五千至一萬九千點；兆豐投顧表示，台股將呈現高低點略為向上的「大箱型」走勢，支撐和壓力點落在一五○○○至一八五○○點之間；投信投顧公會理事長張錫則認為今年底就有機會創新高，且對明年站上二萬點頗具信心。

台股今年來吸引大量的熱錢湧入，其中內資主導台股的走向將扮演決定性角色，也就是張錫持續看好台股的理由之一：台商資金回流。尤其科技業受惠美中貿戰、疫後生活型態改變，擺脫過去「毛三到四」的陰影，加上企業獲利轉佳，在半導體、電動車、元宇宙三大支柱發功下，有助於科技產業達到雙位數成長，支撐台股漲勢讓明年第三季再創新高。(全文未完)

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