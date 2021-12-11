警方在當時懷疑民宅是遭人蓄意縱火，鑑識人員到場拍照採證。（中時資料照／朱真楷攝）

民宅受到黑煙與火焚，已一片狼藉。（中時資料照／朱真楷攝）

越南籍配偶陶小媚，2008年來台時已有身孕，嫁給毛姓男子後，毛男懷疑肚中孩子不是他的種，陶女擔心東窗事發，迷信習俗傳說，認為新婚後家中發生火災，媳婦會被趕出門，她因而縱火燒屋，造成毛的大姊及大姊女兒被嗆死，她被依殺人等罪將判處無期徒刑確定。

34歲的陶女在2008年與毛誌賢在越南結婚，同年8月來台，與毛及大姊毛琇珠及大姊女兒同住高雄市；陶來台前已與他人懷有身孕，毛男發現陶女懷孕後，算一算時間，認為孩子不是他的種，質問事情始末。

陶女深怕東窗事發，聽聞剛娶媳婦後，家裡如果發生火災，代表媳婦會招來夫家厄運的民間習俗；她想要藉此被夫家趕出門，好回越南娘家。

陶小媚於是在住家2樓房間及1樓客廳，以打火機引燃紙張，將燃燒紙張放在2樓彈簧床上及一樓木頭櫃上，故意讓火勢向四周延燒。

縱火後，陶女僅叫醒睡覺中的丈夫逃生，逕自跑到3樓陽台窗邊等待救援，毛男大姊和姪女因逃生不及被嗆死。案發後，陶女身上被員警發現有打火機，消防局鑑定也指向人為縱火；陶因未通過測謊，才承認故意縱火。

但陶女辯稱，放火的理由是因先生一家會認為是她帶來厄運，才會早點送她回越南，且她當時已懷孕，沒有要殺自己及肚子裡的小孩，當天僅放火燒1樓及2樓，該處沒有人住。

一審及二審不採信她的辯詞，認為她可預見在住宅1、2樓放火，火勢延燒可能會造成同住家人死亡，竟仍故意縱火，有殺人的間接故意，判處無期徒刑。

2011年最高法院審結，法官審酌陶女自越南嫁來台灣，與夫家僅同住共同生活2個月餘，期間並未曾受夫家人虐待或不當對待，且是因她懷有他人身孕在先，其配偶才心生懷疑。

法官斥責陶女僅因其心虛害怕與他人懷有身孕之事曝光，為圖離開夫家返回越南，竟採取放火燒透天厝之激烈手段，且等候被害人之全家人都睡著後，趁深夜凌晨下手放火，還選擇在阻斷逃生出入口之1樓及2樓等處放火，惡行重大。

最高法院認為陶女犯後態度不佳，難認有反省悔悟之心，本應從重量刑，考量她從越南遠嫁來台，異國生活方式適應較難，因一時衝動才釀成大禍，判她無期徒刑確定。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。