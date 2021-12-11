根據《財訊》報導，近來NFT投資熱度激增，今年全球第3季單季交易量就高達107億美元，是去年同期的380倍，從當代數位藝術到平民小吃鹽酥雞，萬物都可NFT。

《財訊》報導指出，10月底，現居台灣的知名演員余文樂與台灣導演徐嘉凱合作，在YouTube頻道上架一系列微紀錄片，由余文樂暢談為了替40歲、出道20年的自己留下紀念；9月時與佳士得（CHRISTIE’S）合作亞洲第一場NFT（非同質化代幣Non-fungible tokens）線上拍賣會——「No Time Like Present」背後的故事。

余文樂拿出的拍品包含一組由Larva Labs創作、有NFT始祖地位的「CryptoPunks」頭像，近期風靡國際名流、Yuga Labs的無聊猿（Bored Ape Yacht Club,BAYC）等各式NFT創作，最後總成交金額高達1.22億港元（約4.33億元台幣），遠高出拍前估價292%，不但寫下亞洲線上拍賣史上最高金額，也正式宣告NFT熱潮進入亞洲、進入台灣。

單季交易量 攻破百億美元

今年3月，美國數位藝術家Beeple的作品以NFT形式，在佳士得拍賣會上拍出6935萬美元（約19億元台幣）的驚人天價後，乘著加密貨幣行情翻揚與區塊鏈技術持續優化，NFT投資熱度激增。

根據DAppRadar統計，《財訊》分析，今年全球第3季單季交易量就高達107億美元，是去年同期的380倍。今年8月，第1個基於以太坊區塊鏈，也是全球最大的NFT市場OpenSea（公海），交易量僅10億美元，但到了11月，交易量已經突破百億美元。

其中，當代藝術與創作圈對NFT的接受度特別高，因為相較於功能為交易的一般加密貨幣，NFT是具有唯一性，或是同一組批次但擁有各自編號的數位代幣，透過區塊鏈不可竄改的特性與智能合約架構，就能轉換成專屬的數位憑證。同時，創作者能自行決定權益分拆方法，並指定分潤對象，解決長久以來創作者與收藏者的矛盾，也大幅降低交易與儲存成本。因而有愈來愈多的創作者願意將作品做成NFT後放到區塊鏈上交易。

《財訊》報導指出，現在不僅藝術品、插畫、2創的數位迷因梗圖（meme）、球員卡、原創音樂、網域（Domain name），甚至拉麵商標權等，萬物都可鑄造成NFT。繼草間彌生在上海的實體拍賣、余文樂的線上拍賣後，馬來西亞歌手黃明志、霹靂布袋戲也發行了NFT，台灣名廚江振誠、VR藝術家黃心健及舞蹈家張逸軍共創可吃的互動式五感行為藝術作品，也在11月底上架OpenSea上拍賣，起拍價3ETH（以太坊），相當於36萬元台幣，結標價為11顆以太幣，據說台哥大總經理林之晨也是買家之一。

鹽酥雞身價漲 3天800倍

相較於高大上的藝術NFT拍賣市場，根據《財訊》報導，開業將近40年的老牌鹽酥雞店「師園」也於11月27日，在台灣原創NFT交易平台OURSONG上，推出全球首發「鹽酥雞NFT」。