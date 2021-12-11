疫情期間，高雄獨創「高雄好家載」，以智慧科技結合LINE、一卡通及行動支付業者，透過數位平台提供跨域合作、異業結合，服務擴及餐飲、傳統市場、夜市、全聯、家樂福、農漁會及水產公司，鼓勵民眾線上訂購及外送消費，協助各類型餐飲、計程車司機創造防疫互助經濟，穩定業績且進行數位升級，抓緊防疫宅經濟的轉型契機。

軌道送餐機器人，零接觸餐飲服務。 (圖／高雄市政府新聞局提供)

後疫時代，為將「高雄好家載」有效推廣給市民朋友，高市府透過行銷宣傳大量曝光高雄好家載服務，建立品牌形象，並在12月10、11日於高雄展覽館辦理的「Meet Greater South X 5G AIoT Expo 亞灣創新X新創大南方」展覽中結合科技應用於實驗場域，展示且推廣高雄好家載市場夜市外送服務及特色。

因應未來低接觸服務消費趨勢，展區中將「高雄好家載」平台結合智慧餐飲系統專家肚肚，串聯市場、夜市攤商打造「高雄好家載食宴」場域，現場展示手機智慧點餐，結合軌道、機器人互動送餐的最新應用，讓夜市小吃登上科技會展，消費者以手機一指支付、輕鬆點餐，搶先體驗未來新「食」代。 (高雄市政府新聞局廣告)