由旺旺中時媒體集團主辦、備受全球華人關注的第42屆「時報文學獎」頒獎典禮定今(12月11日)下午兩點假中國時報大樓舉行。本屆除了延續網路報名徵件，維持影視小說首獎獎金50萬外，更恢復報導文學類徵件。中國時報總編輯王銘義表示，在大疫時代，人類上演著疫病痛苦與死亡的悲劇，更需要文學的心靈洗禮，走過42屆的「時報文學獎」，邀請全球華文作家參與歷史書寫，意義非凡。

「時報文學獎」自1978年創辦，以「放眼大陸，熱愛台灣，胸懷天下」為目標。今年的「時報文學獎」得獎者來自全球各地，有來自馬來西亞寫古晋的作家、有來自大陸河北的獨立電影製作人，還有實際在疫病第一線的醫護人員，這個獎項不但催生出許多新的寫手，更鼓勵許多老手持續書寫。

第42屆時報文學獎透過網路報名及郵件報名，收到海內外作者1643件作品，其中包含影視小說組522篇、散文組443篇、新詩組604首、報導文學組74篇，作品展現多元樣貌，不管是呈現醫護人員的辛酸、青年人面對疫情的無奈感，或眾多外食族仰賴Uber Eat、foodpanda外送的新生活等，都被寫入文章之中。而本報也特別精心製作了一部短片，透過評審分析介紹今年參賽作品的特色，呈現大疫時代下時報文學獎的非凡意義。

今年的時報文學獎可謂大疫時代的心靈書寫，本報特別製作影片呼應此一非凡意義。（黃子明、鄧博仁／攝影）

時報文學獎採嚴謹的初、複、決審保密作業，期許精挑出最佳作品，誠如散文決審簡媜所言，新世代的寫手既能承續傳統，又能以新世代的體驗和閱讀，展現不一樣的形式，而且社會關懷面極廣，例如書寫女性邊緣人、天災、旅行、飲食、同志、親情、人際、唯物等等，放諸任何文學獎，都是一個了不起的觀察重點和成就。

本屆獎座則沿用雕刻大師朱銘所設計的「創造者」獎座，其設計理念呈現穿著寬袍大袖的文人舉起如火樹銀花般的明星，藝術性極高，後由琉園王俠軍改以琉璃脫蠟鑄造工法，惜廿年來未再使用。今年再度頒發此一琉璃獎座，傳承意味濃厚。

此外，由時報出版的得獎作品集除了本屆得獎作品，也完整收錄時報文學獎從第一屆到第四十一屆的歷屆得獎名單，對於文學史研究者是不可或缺的重要文史資料。