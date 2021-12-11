為遏制不肖業者炒作房市，內政部再下重手，其中包含禁止預售屋、新建成屋換約轉售、炒房嚴重者恐將面臨最高3年徒刑或併科5000萬罰金，有網友表示，若禁止銷售預售屋，最後會變怎樣？內行網友哀嘆，首購將會更難買房，「青年首購永遠不用肖想新屋了」。

全台房價飆漲，銷售亂象層出不窮，內政部周四（9日）通過修法草案，祭出5項打炒房新規定，當中包括全面限制預售屋和新建成屋換約轉售、預售屋解約申報登錄、管制私法人購屋將採許可制並於5年內不得移轉、建立檢舉獎金機制，以及炒房嚴重者最高處3年徒刑或併科5000萬罰金。

針對打房新政策，有專家認為，限制預售屋換約轉售，將會使客戶一旦需要變現，或是臨時不買，只能被迫退戶，並賠償建商一筆成交總額的15%違約金，對建商而言無疑是包賺。

有網友見到政府對預售屋實施限制，在PTT房屋版以「禁止銷售預售屋，會有什麼現象」發文，稱從拿到建照到使用執照應該3至5年的時間，感覺上也不會等太久，「如果台灣實施禁止銷售預售屋，拿到使照才能賣，這樣台灣房市會有什麼變化？」。

貼文一出，底下網友點名青年首購將會更難買房，「就首購拜拜，確定洗出去」、「首購更難買，三成自備門檻就在那邊」、「青年首購永遠不用肖想新屋了」、「頭期款不夠的首購延兩年才能買，兩年後因為存錢動力不足，房價又更貴，本來預售還買得起的家庭變成永遠買不起」、「沒有便宜撿了，年輕人乖乖存頭期」、「年輕人會更難買房」。

另外，有網點出另一受害者，「小建商就沒錢蓋新房」、「沒蓋好前，建商吃自己，本不夠厚的就只能放棄」、「小建商玩不起倒光，籌碼全在大建商手中」、「小建商倒光光」、「供給有差啊本不夠厚的建商沒辦法蓋房子」、「建商大者恆大，小的就沒辦法趁機跟著還薛」。