星座運勢網站「蘇米的星座館」分享，白羊座、水瓶座、獅子座在年底這段時間最幸運，終於擺脫過去的霉運，行動力提升，讓自己更進步，事業上也能做出亮眼的成果，迎接人生的璀璨時刻。

▍1.白羊座

白羊座最近剛剛度過人生的小低谷，過去一段時間做什麼都感覺不順利，不過白羊座心胸寬大，不太容易被不順心的事情影響情緒，來到年底，終於要雨過天晴，年底前這段日子是白羊座重要的運勢轉折期，受到火星能量的影響，讓他們的行動力上升，更急於想要達成心目中的目標，近期衝勁十足，做什麼都非常熱血，因此很容易做出亮眼的成果，事業運跟著水漲船高。

▍2.水瓶座

水瓶座平時總是看起來很佛系，彷彿對什麼都沒有追求，其實水瓶座對自己要求很高，不允許自己看起來很沒用，因此在即將跨年的這段日子，會期許自己能做點不一樣的轉變，讓新的一年有一個全新的開始，只要心態轉變，就是水瓶座轉運的開始，身邊開始不斷出現好機會，無論是求職、升官、賺錢，機遇不斷，好好把握就能順利擺脫停滯的現狀，迎接美好的2022年。

▍3.獅子座

獅子座希望成為眾人矚目的焦點，想要受到大家崇拜，所以他們會很努力精進自我，對自己的要求很高，不允許自己低頭認輸，在今年年底，火星能量帶給獅子座力量，他們會更清楚自己的目標，也會確立努力的方向，對他們來說，這是轉換軌道的好時機，如果過去一段時間總覺得自己沒有進步，這個問題終於迎刃而解，讓自己的人生更上一層樓。