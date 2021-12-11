台灣房市熱到發燙，不僅首都台北市房價傲視全台，新北市也受惠台北市外溢效應，房價也是不容小覷，有網友詢問，台北蛋白區或是新北第一環的3房大樓要價約3000萬，價格和大安、信義、天母等蛋黃區老公寓價格相差無幾，「是否代表老公寓還能再戰30年？」。網友看了表示，台北市老公寓沒有車位，車位租金太貴，資金不足根本住不起。

1名網友在PTT房屋版發文，現在台北邊界區和板橋、新店、中永和、新莊、三重等新北第一環的3房大樓，總價約要3千萬，這個價格可以買台北市大安、信義、天母的老公寓，外加學區優勢，室內空間也不比大樓小，「台北老公寓還能再戰30年嗎？」。

貼文一出後，有網友認為台北市實際花費遠不只如此，買台北市蛋黃區老公寓沒有車位，但車位租金很貴，曾經租過每個月要繳7500元，才發現根本住不起，「基本上台北市精華區，你戶頭沒有個四五千萬住起來不會舒服」、「光想到屋齡跟爬樓梯就軟了」、「能不能30年戰了才知道，看自己取捨」。

但也有網友持相反意見，台北市老公寓不需要到3千萬，千萬左右就有，且以台北的便利性，有計程車、公車、捷運等大眾運輸，車子不是剛性需求，而且台北學校也比較多，老公寓普遍離學校距離近，對小孩也是比較方便，「學區直接影響成就」、「學區直接反應周遭素質」。