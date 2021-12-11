新加坡衛生部表示，境內再發現3起初步驗出感染Omicron變異株的案例，包括1起本土病例、2起境外移入。另外，星政府已批准使用輝瑞疫苗為5至11歲兒童接種，年底前開打。

衛生部10日深夜發布新聞稿表示，再發現3起初步驗出感染Omicron的案例，包括1起本土案例及2例境外移入，這3人都已完整接種且都無症狀，目前在國家傳染病中心隔離康復中。當局正在進行接觸者追蹤，以防堵疫情。

衛生部指出，新增的本土案例為機場前線人員，於9日的定期檢測中確診，且初步驗出感染Omicron。這名38歲的男性在新加坡樟宜機場第3航廈登機門擔任乘客服務人員，他與另1名先前初步驗出感染Omicron的樟宜機場員工沒有已知的關聯。

另外2起個案都是8日搭機由英國飛往新加坡的旅客，經由「疫苗接種者旅遊通道」（VTL）入境，包括1名30歲女性及1名26歲男性，兩人在機上並無互動。他們搭機前的檢測都是陰性，但抵達新加坡後，9日PCR採檢結果為陽性，且疑似感染Omicron。

衛生部表示，目前國家公共衛生實驗室正針對這3起個案進行全基因定序，以確認是否感染Omicron。

新加坡至今已發現8起初步驗出感染Omicron的案例，2起為本土個案，其餘為境外移入。目前已有2例確認感染Omicron。

此外，新加坡也將擴大COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種及施打追加劑的計畫。衛生部表示，跨部門抗疫工作小組接受專家建議，將在年底前開始為5歲至11歲的兒童接種輝瑞/復必泰（Pfizer-BioNTech/Comirnaty）疫苗。

衛生部指出，為5歲至11歲兒童接種的劑量只有成人的1/3，也就是每劑10微克，兩劑疫苗間隔21天。

衛生部已和輝瑞簽署新的COVID-19疫苗採購協議，預計12月底前到貨。

據衛生部統計，星國87%人口已完整接種，30%已接種追加劑。

新加坡目前為30歲及以上的民眾接種追加劑。衛生部表示，自14日起，追加劑接種計畫將擴大到18至29歲的民眾。

衛生部通報，新加坡10日新增454人確診，累計27萬2433起確診案例；另新增4起死亡案例，累計783人病故。（編輯：徐睿承）1101211