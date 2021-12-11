金曲樂團「麋先生」M成軍9周年線上演唱會「The Ni9ht — 今天我們長成什麼樣子」10日晚間登場，由五月天瑪莎擔綱製作的9周年主題曲〈長成什麼樣子算愛情〉首度完整演出，讓歌迷一飽耳福。該曲日前曝光40秒旋律，不但獲粉絲好評，更受夯劇《華燈初上》青睞，被相中作為劇中插曲。

唱片公司也加碼邀請劇中演員謝欣穎演出MV，另譜非典型的浪漫愛情，謝欣穎說：「因為我第一次聽到這首歌時，就覺得歌詞能放在《華燈初上》任何一個角色的感情線，非常搭！」曾獲金馬獎肯定的謝欣穎在〈長成什麼樣子算愛情〉MV中，與歐陽倫體驗愛情的喜怒哀樂，2人從最初的甜蜜美好，隨著鏡頭慢慢拉遠，發現一對戀人在真實感情世界的破綻與殘酷。

謝欣穎在MV中說哭就哭，超強演技讓麋先生敬佩不已，譜曲的吉他手喆安說：「她每個鏡頭都直接掉眼淚，感覺她真的很傷心，看得我整個人會起雞皮疙瘩！」鼓手逸凡則不忘搞笑：「我也差點掉淚，因為拍的時候鼓棒不小心打到手指頭，那個瞬間我有點想落淚！」