爵士鋼琴家陳若玗將為個人「Savage Beauty陳若玗音樂互動展」揭開序幕，出身台中的她，選擇在臺中國家歌劇院引爆個展，第二站將揮軍東京，作為首位列席百年鋼琴品牌史坦威名人堂、成為史坦威國際藝術家（Steinway Artist）的陳若玗，同時也是大華人區首位簽約索尼音樂（Sony Music）的爵士鋼琴家，可說是台灣之光。

但此番開展可說是好事多磨，2020年曾返台場勘的她，一回到紐約就經歷了疫情大爆發，等待的心懸著，直到今年春天始飛回台灣演出，即將於12月24日至明年1月9日於臺中國家歌劇院盛大舉辦，雖然因疫延期產生損失，但主辦單位仍堅持活動採自由入場，全場完全免費。

談到新冠疫情，陳若玗表示：「2020年我在紐約，度過了紐約人最驚慌的危機，紐約當時是全球數一數二危險的城市，也因為已被關過了1年，相對有經驗！」相對來說，「今年在台灣，我比去年淡定很多。」她也分享，在三級警戒前，大型演出和策展如火如荼進行，「那段時間非常忙碌，一心想著演出和展覽告一段落後，就可以沈澱下來，閉關把自己關起來好好練琴和創作。」